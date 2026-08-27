Interessados devem se inscrever pela internet até as 12h da próxima quarta-feira (2)Senac RJ/Divulgação
Senac abre 16 vagas de estágio para o Rio de Janeiro
Programa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.874, vale-transporte e refeição no local; inscrições vão até a próxima quarta-feira
Senac abre 16 vagas de estágio para o Rio de Janeiro
Programa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.874, vale-transporte e refeição no local; inscrições vão até a próxima quarta-feira
Sebrae oferece curso sobre a Reforma Tributária para pequenos negócios
Entre os principais pontos da mudança está a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)
Banco abre inscrições para programa de trainee
As vagas são destinadas a pessoas de todas as partes do Brasil, que possuam ensino superior com formação entre 2023 e 2026
CIEE Rio realiza mutirão com mais de 280 vagas para jovens aprendizes
Há oportunidades nos setores de alimentação, comércio, produção, turismo e hotelaria, postos de combustíveis, elétrica e refrigeração
Pedido de indenização de R$ 321 milhões é aberto contra Uber
Plataforma passou a cobrar para que motoristas recebam corridas no aplicativo, sem oferecer garantia de que o dinheiro será recuperado
Empresa de mineração abre 10 vagas para estágio técnico na Costa Verde
Selecionados receberão bolsa de R$ 1.400; inscrições seguem até 10 de setembro e devem ser feitas on-line