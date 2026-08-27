Interessados devem se inscrever pela internet até as 12h da próxima quarta-feira (2) - Senac RJ/Divulgação

Interessados devem se inscrever pela internet até as 12h da próxima quarta-feira (2)Senac RJ/Divulgação

Publicado 27/08/2026 19:26

Rio - O Senac RJ abriu 10 vagas de estágio no nível superior para estudantes do Rio de Janeiro. O Programa Desenvolve aceita alunos de cursos de graduação e bacharelado a partir do 3º período e de cursos de graduação tecnológica a partir do 2º período até o antepenúltimo período.

LEIA MAIS: Servidores do INSS decretam estado de greve

Com carga horária de 6 horas diárias em formato presencial, as oportunidades contam com bolsa-auxílio de R$ 1.874, vale-transporte integral e refeição no local. Para se candidatar, é preciso residir no Grande Rio. Os interessados devem se inscrever pelo link até as 12h da próxima quarta-feira (2).

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna