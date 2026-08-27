Até o momento, não há anúncio de mudança imediata no atendimento ou no pagamento de benefícios - Divulgação

Até o momento, não há anúncio de mudança imediata no atendimento ou no pagamento de benefíciosDivulgação

Publicado 27/08/2026 18:06

Rio - Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS ) decretaram estado de greve, um estágio anterior à paralisação total das atividades. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social (SINSSP-BR), a decisão foi tomada por uma ''conduta displicente dispensada ao novo decreto de atribuições".

Sem data para o início da paralização, a categoria publicou uma nota em seu site nessa quarta-feira (26) afirmando que a deliberação foi acatada por unanimidade no dia 18, durante Assembleia Nacional da categoria, e se refere ao descumprimento dos acordos de greve de 2022 e 2024. O texto também informa que a classe ''esgotou todas as vias de diálogo e negociação para evitar a extinção do cargo de Técnico do Seguro Social''.

Segundo o sindicato, em reunião com os servidores, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) indicou que o governo pretende extinguir gradualmente o cargo de Técnico do Seguro Social do INSS e manter na carreira apenas os Analistas.

Em nota enviada ao DIA, o SINSSP-BR ressaltou que esse cargo, sem formação específica, já se encontra em processo de extinção devido à criação da carreira de Analista Técnico do Poder Executivo Federal (ATPE)

Também foi informado que o comunicado formal sobre o estado de greve já foi encaminhado ao Ministro da Previdência Social (MPS), à presidente do INSS, a parlamentares (deputados federais, senadores e líderes partidários) e à Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Até o momento, não há anúncio de mudança imediata no atendimento ou no pagamento de benefícios.

O DIA entrou em contato com o MPS, MGI, CUT Nacional e INSS, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna