Fila do INSS estava com 3,037 milhões pedidos em janeiro de 2026 - Thiago Sabaini / INSS

Fila do INSS estava com 3,037 milhões pedidos em janeiro de 2026Thiago Sabaini / INSS

Publicado 25/08/2026 20:46

Na comparação com janeiro de 2026, quando a fila estava em 3,073 milhões, a queda na quantidade de requerimentos aguardando análise foi de 59%. Em julho de 2026, foi atingida a marca de 1,547 milhão de requerimentos pendentes. O pico registrado este ano foi verificado em fevereiro, quando havia 3,128 milhões de requerimentos pendentes.A pasta considera que o marcador mais importante é o de pedidos que aguardam análise há mais de 45 dias. Estão nessa condição 261 mil pedidos do total de 1,282 milhão. Essa faixa de tempo atingiu o pico em janeiro deste ano, com 1,882 milhão de pedidos Em média, o INSS recebe 1,3 milhão de requerimentos por mês - que incluem pedidos de aposentadorias, benefícios assistenciais, benefícios por incapacidade, auxílio-maternidade, pensões e auxílio-reclusão.O diretor de Benefícios do INSS, Leonardo Bittencourt, afirmou que hoje o tempo médio de espera por resposta do órgão está em 35 dias. "Ou seja, nós hoje temos uma queda de mais de 40% do nosso tempo médio", sustentou, frisando que há uma restrição na força de trabalho do instituto.Para salário-maternidade, o tempo de decisão está em 11 dias. Benefícios por incapacidade, 30 dias. Para aposentadorias, 33 dias. O maior tempo de decisão é para benefícios assistenciais - que demandam realização de perícia médica e avaliação biopsicossocial -, em 65 dias.De janeiro a julho deste ano, o INSS concedeu, em média, 730 mil benefícios - um aumento de 67% em relação ao mesmo período de 2022 - quando foram concedidos 438 mil benefícios, em média. De janeiro a julho do ano passado, foram concedidos 641 mil benefícios, em média.A redução da fila do INSS foi uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022. Ao longo do atual mandato, ministros da Previdência Social e presidentes do INSS reafirmaram o compromisso, dizendo, inclusive, que havia a intenção de zerar a fila, mas essa marca nunca foi alcançada - e é considerada inexequível por técnicos, dado o volume de pedidos recebidos mensalmente.Principal concorrente de Lula na campanha de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL) deu foco à essa questão em seu plano de governo apresentado no último dia 14. Uma das principais propostas está no eixo "Brasil sem Fila", que prevê ampliar a digitalização do INSS e profissionalizar a administração do órgão. O programa afirma que a fila de requerimentos chegou a 3 milhões no início de 2026 e apresenta a redução do tempo de espera como principal indicador de desempenho da gestão.A proposta é investir em tecnologia e dar continuidade ao aplicativo Meu INSS. O plano também estabelece uma mudança no modelo de administração do órgão: "entra a gestão profissional", segundo o documento, com a atuação medida pelo tempo que o aposentado leva para receber o benefício.