Advogada Débora Knust Divulgação
INSS não reconheceu seu tempo de trabalho? O que fazer?
O indeferimento da aposentadoria por falta de contribuições nem sempre significa que o segurado realmente não tem direito ao benefício
Dei entrada no meu pedido de aposentadoria pelo INSS, mas o benefício foi negado porque o instituto afirma que faltam contribuições. Tenho documentos que comprovam o tempo de trabalho. O que posso fazer? Ainda é possível conseguir a aposentadoria?
Lígia Guimarães, Honório Gurgel.
Segundo a advogada Débora Knust, é possível sim. “O indeferimento da aposentadoria por falta de contribuições nem sempre significa que o segurado realmente não tem direito ao benefício. É relativamente comum o INSS deixar de computar períodos de trabalho por inconsistências no CNIS, ausência de informações ou falhas no cadastro”, explica.
Se o segurado possui documentos que comprovam o vínculo empregatício ou as contribuições, como carteira de trabalho, contracheques, contratos, carnês de recolhimento ou outros documentos, é possível solicitar a regularização dessas informações e requerer a revisão da análise.
Dependendo do caso, destaca Débora, o segurado pode apresentar um recurso administrativo ao próprio INSS ou ingressar com uma ação judicial para que o tempo de contribuição seja reconhecido e a aposentadoria concedida.
Por isso, é fundamental que toda a documentação seja analisada por um profissional especializado antes da adoção de qualquer medida. Em muitos casos, o direito à aposentadoria existe, mas depende da correta comprovação do tempo de contribuição e da inclusão dessas informações no histórico previdenciário.
Um detalhe importante é que o segurado deve ficar atento aos prazos para contestar a decisão do INSS. Quanto antes a documentação for reunida e o caso analisado, maiores são as chances de identificar eventuais períodos que não foram considerados e escolher o caminho mais adequado para buscar o benefício, destaca Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.
Reclamar Adianta
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