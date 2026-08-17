Andreia Calçada DIVULGAÇÃO
Bullying na infância: como fortalecer a autoestima e proteger a criança?
Segundo Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, a melhora começa pela forma como a criança percebe que é vista pela família.
Minha filha tem 8 anos e está acima do peso. Tenho medo de que ela seja alvo de bullying por causa da aparência, porque ela já evita ir à piscina, tem vergonha do próprio corpo e vive se comparando às outras crianças. Já iniciamos acompanhamento com uma nutricionista, mas como posso fortalecer a autoestima dela?
Anônimo, Botafogo.
Segundo Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, o fortalecimento da autoestima começa pela forma como a criança percebe que é vista pela família. Evite que o foco das conversas esteja apenas no peso ou na dieta e valorize suas qualidades, habilidades, conquistas e características que vão além da aparência.
Incentive hábitos saudáveis para toda a família, mostrando que alimentação equilibrada e atividade física são formas de cuidar da saúde, e não apenas de mudar o corpo. Também é importante acolher seus sentimentos quando ela se comparar às outras crianças, reforçando que cada pessoa tem seu próprio ritmo de crescimento.
Caso a vergonha, a tristeza ou a insatisfação com o corpo se intensifiquem, o acompanhamento psicológico pode ajudá-la a desenvolver uma imagem corporal mais positiva e uma autoestima saudável, explica Andreia Calçada.
É importante estar atenta aos sinais de bullying. Procure conversar com sua filha sobre como foi o dia na escola, pergunte se alguém faz brincadeiras que a deixam triste e mostre que ela sempre poderá contar com você sem medo de ser julgada. Caso identifique situações de bullying, procure a escola para que intervenha de forma rápida, já que esse tipo de violência pode trazer consequências emocionais importantes.
Mais do que ensinar a criança a não se importar com a opinião dos outros, é importante ajudá-la a construir referências positivas sobre si mesma. O sentimento de pertencimento, o incentivo às amizades e a valorização de atividades nas quais ela se sinta capaz também fazem parte desse processo, destaca Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.
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Bullying na infância: como fortalecer a autoestima e proteger a criança?
Segundo Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, a melhora começa pela forma como a criança percebe que é vista pela família.
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