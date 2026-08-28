Projeto Brincando na Quadra leva esporte a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social - Divulgação

Projeto Brincando na Quadra leva esporte a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socialDivulgação

Publicado 28/08/2026 14:02

Rio - O Projeto Brincando na Quadra abriu seis vagas para professores e monitores de Educação Física, com atuação em oficinas de iniciação esportiva no bairro Estácio, na Região Central do Rio. As oportunidades são voltadas para profissionais e estudantes com experiência em modalidades como futsal, basquetebol, voleibol e handebol.

Ao todo, são quatro vagas para professores de Educação Física e duas para monitores. Os selecionados participarão de atividades destinadas a crianças e adolescentes de comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Para as vagas de professor, é necessário ter formação em Educação Física, seja bacharelado ou licenciatura, registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF) e experiência nas modalidades esportivas. Já os candidatos às vagas de monitor devem estar cursando Educação Física e ter experiência nas modalidades.

Entre as atribuições desejadas estão o planejamento e a execução das aulas práticas de acordo com o plano de trabalho, acompanhamento das inscrições, controle da frequência dos alunos e organização de um festival esportivo.

As vagas são temporárias e para prestação de serviço como Pessoa Jurídica (PJ), com emissão de nota fiscal. A carga horária é de 16 horas semanais, distribuídas entre manhã e tarde.

A remuneração mensal é de R$ 2,5 mil para professores e R$ 1,5 mil para monitores. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail joseane@fabrica.ong.br até 21 de setembro. No assunto, é necessário informar a cidade "Rio de Janeiro".

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na página de oportunidades da organização.

O Projeto Brincando na Quadra realiza a reforma de quadra poliesportiva e a doação de equipamentos para a prática esportiva. Após a reforma, o espaço recebe traves, tabelas de basquete e redes de vôlei. Também estão previstas oficinas de iniciação esportiva com duração de dois meses, para capacitar educadores e incentivar os jovens a se envolverem com o esporte.

