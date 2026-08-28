Projeto Brincando na Quadra leva esporte a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socialDivulgação
Projeto abre vagas para professores e monitores de Educação Física
Oportunidades são para atuação no Estácio, na Região Central do Rio; Contratações são temporárias com remuneração de até R$ 2,5 mil
Rede de escolas abre vagas de emprego e inscrições para prova de bolsa
São oferecidas oportunidades de trabalho em unidades do Rio e Região dos Lagos; processo seletivo já está aberto
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Serviço itinerante leva vagas de emprego a diversos locais do Rio
Ações acontecerão em Campo Grande, Inhaúma, Guadalupe e Praça Seca; É recomendado levar documentos pessoais e currículo
Senac abre 78 vagas para contratação de instrutores no Rio de Janeiro
Interessados em atuar nos cursos técnicos devem se inscrever até este domingo
Senac abre 16 vagas de estágio para o Rio de Janeiro
Programa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.874, vale-transporte e refeição no local; inscrições vão até a próxima quarta-feira
Sebrae oferece curso sobre a Reforma Tributária para pequenos negócios
Entre os principais pontos da mudança está a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)
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