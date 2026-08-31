Do total das vagas oferecidas pela SMTE, Setrab, CIEE e Fundação Mudes, 1.643 delas são destinadas a estágio e Jovem Aprendiz - Marcelo Casal Dr./Agência Brasil

Do total das vagas oferecidas pela SMTE, Setrab, CIEE e Fundação Mudes, 1.643 delas são destinadas a estágio e Jovem AprendizMarcelo Casal Dr./Agência Brasil

Publicado 31/08/2026 17:39

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem esta semana 4.395 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

LEIA MAIS: Rede de escolas abre vagas de emprego e inscrições para prova de bolsa



Confira:

SMTE





Para quem já tem experiência, há 100 vagas de atendente de loja, 20 de vendedor interno, 14 de fiscal de prevenção de perdas, 12 de atendente de frios e laticínios e 10 de auxiliar de logística, além de outras funções.



Também há opções para quem procura o primeiro emprego. Entre elas, estão 40 vagas de auxiliar de produção e cinco de auxiliar operacional de logística, além de outros postos que não exigem experiência anterior.



Entre as oportunidades para PcD, há 50 vagas de atendente, 48 de atendente de loja, 15 de operador de loja e outras 15 de ajudante geral. A lista também inclui funções como agente de relacionamento comunitário, analista de transporte, técnico de operações, planejamento e controle de engenharia de manutenção e assistente de planejamento, com uma vaga para cada cargo.



Os interessados podem consultar as vagas e se candidatar pelo portal



Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o email vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad), na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece 1.169 vagas de emprego nesta semana no Rio de Janeiro. Do total, 211 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades estão distribuídas por diferentes áreas e regiões da cidade.Para quem já tem experiência, há 100 vagas de atendente de loja, 20 de vendedor interno, 14 de fiscal de prevenção de perdas, 12 de atendente de frios e laticínios e 10 de auxiliar de logística, além de outras funções.Também há opções para quem procura o primeiro emprego. Entre elas, estão 40 vagas de auxiliar de produção e cinco de auxiliar operacional de logística, além de outros postos que não exigem experiência anterior.Entre as oportunidades para PcD, há 50 vagas de atendente, 48 de atendente de loja, 15 de operador de loja e outras 15 de ajudante geral. A lista também inclui funções como agente de relacionamento comunitário, analista de transporte, técnico de operações, planejamento e controle de engenharia de manutenção e assistente de planejamento, com uma vaga para cada cargo.Os interessados podem consultar as vagas e se candidatar pelo portal Oportunidades Cariocas . Também é possível procurar uma unidade da Central do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário levar RG, CPF, PIS e currículo.Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o email vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad), na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda oferece 1.448 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.



A Região Metropolitana oferece remuneração de até dois salários mínimos (R$ 3.242) para as funções de agente de portaria, em Copacabana, Barra da Tijuca e Taquara, ajudante de motorista, na Gamboa, auxiliar de estoque, em Miguel Couto, e auxiliar de cozinha, no Flamengo. Na mesma região, também há oportunidades, com a mesma remuneração, para analista de marketing, atendente de lojas e embalador à mão, todas sem a necessidade de experiência. Para pessoas com deficiência (PcD), são 52 vagas para diferentes funções e remunerações.



Na região do Médio Paraíba, foram captadas 17 oportunidades, com salário de até dois mínimos. Já na Região Serrana, há 151 vagas para as posições de sushiman, estoquista e auxiliar de produção, entre outras. A remuneração varia entre um a dois salários mínimos.





CIEE Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas , da Secretaria de Trabalho e Renda.





No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (181), Direito (71), Pedagogia (65), Contabilidade (48), Comunicação (18), Arquitetura e Urbanismo (17), Design (16), Informática (20), Marketing (20), Construção Civil (21), Esportes (23), Farmácia (7), Gastronomia (7), Produção Mecânica (7), Engenharia de Produção (8), Química (9), Psicologia (10), Meio Ambiente (5), Nutrição (4), Enfermagem (3), Recursos Humanos (3), Atendimento ao cliente (2), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (2), Secretariado (2), Turismo e Hotelaria (2), Audiovisual - Graduação (1), Biblioteconomia (1), Biologia (1), Comércio Exterior (1), Fisioterapia (1), Geociências (1), Geomática (1), Licenciatura (1), Moda (1), Projetos - Superior (1) e Veterinária (2).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (10), Psicologia (2), Comunicação (1), Contabilidade (1), Direito (1), Farmácia (1) e Marketing (1).



Em Resende, as vagas são para Pedagogia (13), Direito (3) e Administração (2).



Em Campos, há oportunidades para Administração (4), Informática (1) e Pedagogia (1).



Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (21), Produção Mecânica (7), Pedagogia (5), Contabilidade (3), Arquitetura e Urbanismo (1), Direito (1), Engenharia Ambiental (1) e Psicologia (1).



Em Niterói, há vagas para Administração (10), Construção Civil (6), Contabilidade (4), Letras (3), Marketing (3), Pedagogia (3), Gastronomia (2), Esportes (1), Informática (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (4) e Marketing (1).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Pedagogia (6), Administração (5), Contabilidade (1), Direito (1), Engenharia de Produção (1) e Química (1).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (1) e Marketing (1).



Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (84), Administração (3), Psicologia (3) e Arquitetura e Urbanismo (1).



Em Três Rios, há oportunidades para Administração (9), Construção Civil (1), Direito (1) e Informática (1).



Em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (11), Direito (1) e Veterinária (1).



Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, o Rio de Janeiro concentra vagas para Aprendiz (236), Ensino Médio (140), Técnico em Administração (13), Técnico em Elétrica-Eletrônica (10), Técnico em Saúde (12), Técnico em Segurança (4), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Informática (2), Técnico em Marketing (2), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Indústria (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (32), Ensino Médio (10) e Técnico em Administração (2).



Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (3), Ensino Médio (1), Técnico em Administração (1) e Técnico em Saúde (1).



Em Campos, há vagas para Ensino Médio (23), Aprendiz (11), Técnico em Administração (5), Técnico em Farmácia (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (31), Ensino Médio (18), Técnico em Logística (3), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Administração (1), Técnico em Meio Ambiente (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Niterói, há vagas para Aprendiz (27), Ensino Médio (26), Técnico em Administração (1) e Técnico em Construção Civil (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Aprendiz (6) e Ensino Médio (6).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Ensino Médio (23), Aprendiz (21), Técnico em Administração (5), Técnico em Saúde (2) e Técnico em Informática (1).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (11) e Ensino Médio (4).



Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (18) e Ensino Médio (3).



Em Três Rios, é oferecida uma vaga para Ensino Médio.



Já em Teresópolis, há três vagas para Ensino Médio. O CIEE/RJ está com 1.578 vagas de estágio e aprendizagem abertas em todo o estado. Desse total, 841 oportunidades são destinadas ao ensino superior e 737 a estudantes do ensino médio, técnico e jovens aprendizes. Os interessados podem se cadastrar e consultar as vagas no site do CIEE . Também há o recrutamento de pessoas com deficiência. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br.No, há vagas de estágio para Administração (181), Direito (71), Pedagogia (65), Contabilidade (48), Comunicação (18), Arquitetura e Urbanismo (17), Design (16), Informática (20), Marketing (20), Construção Civil (21), Esportes (23), Farmácia (7), Gastronomia (7), Produção Mecânica (7), Engenharia de Produção (8), Química (9), Psicologia (10), Meio Ambiente (5), Nutrição (4), Enfermagem (3), Recursos Humanos (3), Atendimento ao cliente (2), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (2), Secretariado (2), Turismo e Hotelaria (2), Audiovisual - Graduação (1), Biblioteconomia (1), Biologia (1), Comércio Exterior (1), Fisioterapia (1), Geociências (1), Geomática (1), Licenciatura (1), Moda (1), Projetos - Superior (1) e Veterinária (2).Em, há oportunidades para Administração (10), Psicologia (2), Comunicação (1), Contabilidade (1), Direito (1), Farmácia (1) e Marketing (1).Em, as vagas são para Pedagogia (13), Direito (3) e Administração (2).Em, há oportunidades para Administração (4), Informática (1) e Pedagogia (1).Em, são oferecidas vagas para Administração (21), Produção Mecânica (7), Pedagogia (5), Contabilidade (3), Arquitetura e Urbanismo (1), Direito (1), Engenharia Ambiental (1) e Psicologia (1).Em, há vagas para Administração (10), Construção Civil (6), Contabilidade (4), Letras (3), Marketing (3), Pedagogia (3), Gastronomia (2), Esportes (1), Informática (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).Em, há oportunidades para Administração (4) e Marketing (1).Em, são oferecidas vagas para Pedagogia (6), Administração (5), Contabilidade (1), Direito (1), Engenharia de Produção (1) e Química (1).Em, há oportunidades para Administração (1) e Marketing (1).Em, as vagas são para Pedagogia (84), Administração (3), Psicologia (3) e Arquitetura e Urbanismo (1).Em, há oportunidades para Administração (9), Construção Civil (1), Direito (1) e Informática (1).Em, há vagas para Pedagogia (11), Direito (1) e Veterinária (1).Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, o Rio de Janeiro concentra vagas para Aprendiz (236), Ensino Médio (140), Técnico em Administração (13), Técnico em Elétrica-Eletrônica (10), Técnico em Saúde (12), Técnico em Segurança (4), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Informática (2), Técnico em Marketing (2), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Indústria (1).Em, há oportunidades para Aprendiz (32), Ensino Médio (10) e Técnico em Administração (2).Em, são oferecidas vagas para Aprendiz (3), Ensino Médio (1), Técnico em Administração (1) e Técnico em Saúde (1).Em, há vagas para Ensino Médio (23), Aprendiz (11), Técnico em Administração (5), Técnico em Farmácia (1) e Técnico em Segurança (1).Em, as oportunidades são para Aprendiz (31), Ensino Médio (18), Técnico em Logística (3), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Administração (1), Técnico em Meio Ambiente (1) e Técnico em Segurança (1).Em, há vagas para Aprendiz (27), Ensino Médio (26), Técnico em Administração (1) e Técnico em Construção Civil (1).Em, há oportunidades para Aprendiz (6) e Ensino Médio (6).Em, são oferecidas vagas para Ensino Médio (23), Aprendiz (21), Técnico em Administração (5), Técnico em Saúde (2) e Técnico em Informática (1).Em, há oportunidades para Aprendiz (11) e Ensino Médio (4).Em, há vagas para Aprendiz (18) e Ensino Médio (3).Em, é oferecida uma vaga para Ensino Médio.Já em, há três vagas para Ensino Médio.

Mudes





Para estudantes de ensino superior, há 44 vagas em Administração, sete em Ciências Contábeis e uma em Economia. Também existem oportunidades para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária e Sistemas de Informação.



O programa Jovem Aprendiz reúne 35 vagas. Já os estudantes do ensino médio têm oito oportunidades de estágio. Para pessoas com deficiência (PcD), são 19 vagas.



Há ainda 43 vagas para cursos técnicos, sendo 13 para Técnico em Administração e quatro para Técnico em Eletrônica. Também aparecem oportunidades para Técnico em Edificações, Contabilidade e Mecânica.



Para contratação pela CLT, são 24 vagas: uma para quem tem ensino fundamental, 16 para ensino médio e seis para nível superior. A Fundação Mudes tem 200 oportunidades abertas nesta semana, entre vagas de estágio, Jovem Aprendiz e contratação pela CLT. Para os estágios, a bolsa-auxílio chega a R$ 2 mil. As inscrições são feitas pelo site da Fundação Mudes Para estudantes de ensino superior, há 44 vagas em Administração, sete em Ciências Contábeis e uma em Economia. Também existem oportunidades para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária e Sistemas de Informação.O programa Jovem Aprendiz reúne 35 vagas. Já os estudantes do ensino médio têm oito oportunidades de estágio. Para pessoas com deficiência (PcD), são 19 vagas.Há ainda 43 vagas para cursos técnicos, sendo 13 para Técnico em Administração e quatro para Técnico em Eletrônica. Também aparecem oportunidades para Técnico em Edificações, Contabilidade e Mecânica.Para contratação pela CLT, são 24 vagas: uma para quem tem ensino fundamental, 16 para ensino médio e seis para nível superior.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna