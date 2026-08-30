Selecionados deverão atuar no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRio - Divulgação / MetrôRio

Selecionados deverão atuar no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRioDivulgação / MetrôRio

Publicado 30/08/2026 05:00

Rio - As inscrições para o para a segunda edição do Programa de Estágio 2026 do MetrôRio terminam nesta segunda-feira (31). Ao todo, são 14 vagas para estudantes a partir de 18 anos com oportunidades distribuídas entre diversas áreas dos ensinos técnico e superior. Os selecionados atuarão no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção.

O estágio possui carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, e oferece benefícios como bolsa-auxílio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, sala de jogos, Wellhub e serviços de saúde e bem-estar.

As vagas para o ensino técnico são destinadas a alunos a partir do 1º período dos cursos de Informática, Telecomunicações, Automação, Eletrônica, Eletrotécnica e cursos técnicos correlatos à área de manutenção industrial.

Já para tecnólogos, as oportunidades são oferecidas a estudantes a partir do 2º período de graduação dos cursos Eletromecânica, Manutenção Industrial e Recursos Humanos.

Para o ensino superior, as oportunidades são direcionadas a estudantes a partir do 4º período de graduação dos cursos de Ciências Contábeis, Administração, Economia, Direito, Engenharias (Elétrica, Eletrônica, Eletromecânica, Mecânica, de Controle e Automação, Civil ou de Produção), Estatística, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Gestão de informação, Pedagogia e Psicologia.

Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira (31) pelo link

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob superivsão de Marlucio Luna