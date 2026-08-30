Selecionados deverão atuar no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRioDivulgação / MetrôRio
MetrôRio recebe inscrições para programa de estágio até esta segunda
Ao todo, são 14 vagas para estudantes a partir de 18 anos, distribuídas entre diversas áreas dos ensinos técnico e superior
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Ao todo, são 14 vagas para estudantes a partir de 18 anos, distribuídas entre diversas áreas dos ensinos técnico e superior
Rede de escolas abre vagas de emprego e inscrições para prova de bolsa
São oferecidas oportunidades de trabalho em unidades do Rio e Região dos Lagos; processo seletivo já está aberto
Projeto abre vagas para professores e monitores de Educação Física
Oportunidades são para atuação no Estácio, na Região Central do Rio; Contratações são temporárias com remuneração de até R$ 2,5 mil
Serviço itinerante leva vagas de emprego a diversos locais do Rio
Ações acontecerão em Campo Grande, Inhaúma, Guadalupe e Praça Seca; É recomendado levar documentos pessoais e currículo
Senac abre 78 vagas para contratação de instrutores no Rio de Janeiro
Interessados em atuar nos cursos técnicos devem se inscrever até este domingo
Senac abre 16 vagas de estágio para o Rio de Janeiro
Programa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.874, vale-transporte e refeição no local; inscrições vão até a próxima quarta-feira