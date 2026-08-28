Ritmo de crescimento da população é cada vez menor, destaca o estudoFernando Frazão / Agência Brasil
A expansão populacional do país foi de 0,37% em relação ao ano anterior, mostrando queda em comparação ao período 2024/2025, quando atingiu 0,39%.
População por regiões
- 26,8% no Nordeste: 57,4 milhões;
- 14,7% no Sul: 31,5 milhões;
- 8,8% no Norte: 18,9 milhões;
- 8,1% no Centro-Oeste: 17,4 milhões de pessoas.
- Minas Gerais, 10%: 21,5 milhões;
- Rio de Janeiro, 8,0%: 17,2 milhões.
Cidades mais populosas
- Rio de Janeiro (RJ): 6.731.133;
- Brasília (DF): 3.009.996 pessoas;
- Fortaleza (CE): 2.582.360 habitantes;
- Salvador (BA): 2.559.945 moradores.
O estudo mostra ainda que os cinco municípios menos populosos são: Serra da Saudade (MG), com 857 habitantes; Anhanguera (GO), com 906 pessoas; Borá (SP), com 935 moradores; Araguainha (MT), com 989 habitantes; e Nova Castilho (SP), com população estimada em 1.070 pessoas.
Da lista dos 15 municípios brasileiros com mais de 1 milhão de habitantes, apenas Guarulhos, com 1.351.284 habitantes, e Campinas, 1.189.761 moradores, ambos no estado de São Paulo, não são capitais estaduais.
Quatro em cada dez municípios do país (44,3%) têm até 10 mil habitantes. Essas 2.467 cidades somam 6% da população brasileira 12,8 milhões de pessoas.
As 27 capitais da Federação concentram população de 49,4 milhões de habitantes, o equivalente a 23,1% da população total. As capitais menos populosas são Palmas (TO), com 333.154 pessoas; Vitória (ES), 343.935 habitantes; e Rio Branco (AC), com estimativa de 390.038 moradores.
Crescimento da população
Segundo o IBGE, as maiores taxas de crescimento populacional foram registradas nos estados de Roraima, Santa Catarina e Mato Grosso: 3,01%; 1,54% e 1,46%, respectivamente.
Esses foram, também, os únicos estados a apresentarem valores superiores a 1%. Já as menores taxas foram observadas nos estados do Rio de Janeiro (0,01%), Alagoas (0,01%) e Rio Grande do Sul (0,00%).