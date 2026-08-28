Nova lei que permite a redução de impostos sobre os combustíveis foi sancionada nesta sexta-feira - José Cruz / Agência Brasil

Nova lei que permite a redução de impostos sobre os combustíveis foi sancionada nesta sexta-feiraJosé Cruz / Agência Brasil

Publicado 28/08/2026 15:24

A presidência da República sancionou a Lei Complementar nº 235, de 27 de agosto de 2026 que estabelece regras para a redução de alíquotas de tributos federais sobre a importação, a produção e a comercialização dos principais combustíveis. O texto foi aprovado no início do mês pelo Senado, após ter passado pela Câmara dos Deputados.