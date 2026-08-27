Aumento no número de trabalhadores autônomos é atrelada ao avanço dos aplicativos e o envelhecimento populacional - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Aumento no número de trabalhadores autônomos é atrelada ao avanço dos aplicativos e o envelhecimento populacionalMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 27/08/2026 21:27 | Atualizado 27/08/2026 21:39

O recorde de empregos com carteira assinada no País, que atingiu 39,4 milhões no trimestre encerrado em julho, não impediu o avanço da informalidade no mercado de trabalho, que foi de 37,5%, ante 37,2% no trimestre encerrado em abril, o que significa que 38,8 milhões de brasileiros estavam ocupados em atividades informais até julho.