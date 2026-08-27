No trimestre móvel anterior, encerrado em abril, taxa de desemprego foi de 5,8%Bruno Peres / Agência Brasil
Taxa de desemprego cai para 5,3% em julho, afirma IBGE
Número é o menor para o trimestre móvel na série histórica, iniciada em 2012; nível de ocupação subiu para 58,9%
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