No trimestre móvel anterior, encerrado em abril, taxa de desemprego foi de 5,8% - Bruno Peres / Agência Brasil

No trimestre móvel anterior, encerrado em abril, taxa de desemprego foi de 5,8%Bruno Peres / Agência Brasil

Publicado 27/08/2026 10:02

taxa de desemprego no trimestre encerrado em julho ficou em 5,3%, afirma o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em divulgação de dados feita nesta quinta-feira, 27. Trata-se da menor taxa para os trimestres móveis terminados em julho da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

No trimestre móvel imediatamente anterior, encerrado em abril, a taxa foi de 5,8%. Um ano antes, nos três meses encerrados em julho de 2025, o indicador ficou em 5,6%.

A população ocupada, de 103,3 milhões foi a maior da série histórica, com alta de 1% no trimestre e aumento de 0,9% no ano. O nível da ocupação (porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar) foi de 58,9% com variação de 0,5 p.p. no trimestre e ficando estável no ano.

A população desocupada somou 5,8 milhões de pessoas, uma queda de 8% na comparação com o trimestre de fevereiro a abril. Ou seja, foram 503 mil pessoas desempregadas a menos. Em relação a igual trimestre do ano anterior, houve queda de 4,9%.