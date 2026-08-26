Inscrições para o processo seletivo seguem abertas até 11 de setembroDivulgação Exército Brasileiro
As vagas estão distribuídas entre as modalidades de Oficial Técnico Temporário, Oficial Farmacêutico, Dentista e Veterinário Temporário, Sargento Técnico Temporário e Cabo Especialista Temporário. As inscrições foram abertas no dia 19 de agosto.
Requisitos de escolaridade e idade
Para os cargos de Oficial, é exigido ensino superior completo, com especialização para determinadas áreas. Para as vagas de Sargento, o candidato deve possuir curso técnico na área pretendida. Já para o posto de Cabo, o requisito é ter ensino fundamental completo e comprovar ao menos um ano de experiência profissional no segmento escolhido.
A idade mínima para participação é de 19 anos. O limite máximo para Oficial Técnico, Sargento Técnico e Cabo Especialista é de 40 anos na data de incorporação. Para a modalidade de Médicos, Dentistas, Farmacêuticos e Veterinários, a idade máxima permitida é de 37 anos no ano da incorporação.
Etapas da seleção
O processo seletivo é composto por avaliação curricular, teste de conhecimentos práticos e/ou teóricos para especialidades específicas, inspeção de saúde, exame de aptidão física, reunião de orientação e a etapa final de incorporação.
Os candidatos aprovados em todas as fases têm previsão de incorporação ao Exército em 2027. O militar será designado para uma Organização Militar no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo, conforme a opção de guarnição realizada durante a inscrição e a necessidade do serviço militar.
Funcionamento do serviço temporário
O período inicial de serviço é de 12 meses, divididos em duas fases. A primeira é dedicada à instrução militar e à adaptação à rotina da Força, com treinos práticos e teóricos de primeiros socorros, ordem unida e atividades militares.
Na segunda fase, o militar é direcionado à Organização Militar onde exercerá diretamente suas funções técnico-profissionais.
O tempo de serviço poderá ser prorrogado anualmente a critério do Exército, respeitando os limites previstos em lei: até 96 meses para Cabo, Sargento e Oficial Técnico, e até 120 meses para as áreas de farmácia, odontologia e medicina veterinária.
Como se inscrever
As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no portal da 1ª Região Militar. É fundamental que os candidatos leiam o edital completo e acompanhem as publicações, prazos e convocações no site oficial do certame.
Acesse o site da 1ª Região Militar e faça sua inscrição ssmr.1rm.eb.mil.br.
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