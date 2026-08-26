Conta de luz e alimentos ajudaram a reduzir a prévia da inflação em agosto - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Conta de luz e alimentos ajudaram a reduzir a prévia da inflação em agostoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 26/08/2026 14:53

O resultado integra o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). Em julho, o indicador havia registrado alta de 0,06%. Com o recuo de agosto, o índice acumula alta de 4,24% nos últimos 12 meses.Entre os nove grupos de produtos e serviços analisados pelo IBGE, cinco registraram queda de preços. O grupo Habitação teve a maior retração (-1,41%), seguido por Transportes (-1,00%), Alimentação e bebidas (-0,57%), Vestuário (-0,20%) e Comunicação (-0,02%).O principal impacto individual veio da energia elétrica residencial, que ficou 6,25% mais barata e contribuiu com -0,26 ponto percentual para o índice geral. A redução está diretamente relacionada ao repasse do Bônus de Itaipu nas faturas dos consumidores.O grupo Alimentação e bebidas recuou 0,57%, puxado principalmente pela alimentação no domicílio, que ficou 0,97% mais barata.Entre os itens que apresentaram maior recuo de preço estão:Tomate: -27,38%Batata-inglesa: -25,14%Cenoura: -17,05%Café moído: -2,31%No grupo Transportes (-1,00%), o principal destaque foi o item passagem aérea, que recuou 13,30% no período.Os combustíveis também registraram retração média de 1,43%. O etanol liderou as quedas do segmento com -3,63%, seguido pela gasolina (-1,23%) e pelo óleo diesel (-0,71%).O IPCA-15 utiliza metodologia idêntica à do IPCA, considerado a inflação oficial do país. As principais diferenças concentram-se no período de coleta dos dados e na abrangência geográfica.Para a leitura atual do IPCA-15, os preços foram pesquisados entre 16 de julho e 14 de agosto. O indicador acompanha a variação de custo de vida de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos em 11 regiões metropolitanas e municípios do país.O IPCA tradicional, por sua vez, abrange 16 localidades e cobre o mês civil completo (do primeiro ao último dia).O resultado fechado do IPCA de agosto será divulgado pelo IBGE no dia 11 de setembro. Segundo o Boletim Focus mais recente, analistas do mercado financeiro projetavam uma deflação de 0,18% para o índice oficial do mês.