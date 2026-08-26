Governo do Estado vai abrir concurso com 60 vagasDivulgação
As informações sobre requisitos, etapas, critérios e demais normas do concurso poderão ser consultadas no Diário Oficial e no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.
De acordo com o Palácio Guanabara, serão oferecidas 60 vagas para início imediato, sendo 30 para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e 30 para Analista de Planejamento e Orçamento.
Entre as principais atribuições estão a estruturação do planejamento estadual de curto, médio e longo prazo e a elaboração de instrumentos como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Os profissionais também atuam na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Com atuação transversal, exercem funções estratégicas na gestão de processos organizacionais e administrativos, além de articularem programas, projetos e parcerias interinstitucionais.
Também são responsáveis pela realização de estudos técnicos e pela interpretação da legislação orçamentária e econômica. Os servidores oferecem assistência especializada aos gestores públicos, subsidiando a tomada de decisões e contribuindo para o aprimoramento da gestão pública e da qualidade do gasto.
A expectativa é que esses profissionais também possam atuar nas Assessorias de Planejamento e Orçamento (ASPLOs) dos órgãos estaduais, contribuindo para qualificar os processos de planejamento, orçamento e monitoramento das políticas públicas. Ao integrar as diretrizes governamentais ao planejamento institucional e à execução orçamentária das secretarias estaduais, os servidores poderão contribuir para o fortalecimento da governança, da articulação institucional e da gestão orientada para resultados.