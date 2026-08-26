Tesouro Direto registrou R$ 11,67 bilhões em vendas de títulos públicos em julho - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Tesouro Direto registrou R$ 11,67 bilhões em vendas de títulos públicos em julhoRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 26/08/2026 16:06

O volume de julho foi o terceiro maior registrado pelo programa em 2026, ficando atrás apenas do recorde histórico alcançado em março, quando as vendas chegaram a R$ 14,79 bilhões.Os títulos vinculados à taxa básica de juros foram os mais procurados pelos investidores e representaram 51,2% das vendas em julho. As Letras Financeiras do Tesouro (LFT) responderam por R$ 4,18 bilhões, ou 35,8% do total.O Tesouro Reserva, título atrelado à Selic e voltado para aplicações de alta liquidez, com características semelhantes às caixinhas oferecidas por bancos digitais, movimentou R$ 1,79 bilhão, o equivalente a 15,3% das vendas.Os títulos corrigidos pela inflação (IPCA) representaram 27,1% das aplicações, enquanto os papéis prefixados corresponderam a 15,5%.Entre as opções temáticas, o Tesouro Renda+, destinado ao planejamento de aposentadoria, respondeu por 4,3% das vendas. Já o Tesouro Educa+, voltado para o financiamento do ensino superior, registrou 1,9% de participação.O forte interesse pelos títulos atrelados à Selic ocorre em um cenário de taxa básica de juros mantida a 14% ao ano. A manutenção do patamar elevado eleva a atratividade desses papéis para investidores que buscam rentabilidade alinhada aos juros da economia.Os papéis atrelados ao IPCA também continuam demandados como alternativa de proteção contra a variação de preços nos próximos meses.O estoque total do Tesouro Direto atingiu R$ 272,26 bilhões ao fim de julho, avançando 3,73% na comparação com o mês anterior e 46,58% em 12 meses.A expansão do estoque foi impulsionada tanto pela rentabilidade acumulada dos papéis quanto pelo saldo líquido positivo do mês, já que as vendas superaram os resgates em R$ 7,37 bilhões.Em julho, 270.502 novos participantes se cadastraram no programa. Com a inclusão, o total de investidores cadastrados chegou a 36,12 milhões, um avanço de 9,51% em 12 meses.O número de investidores ativos, aqueles que efetivamente possuem posições em aberto, alcançou 3,8 milhões, apresentando alta de 22,89% no período de um ano.As estatísticas revelam ainda a predominância de aportes de menor valor. Das 1,44 milhão de operações efetuadas em julho, 78,4% envolveram quantias de até R$ 5 mil, sendo que aplicações de até R$ 1 mil responderam por 55,5% do total. O valor médio por operação ficou em R$ 8.076,26.Em relação aos prazos de vencimento, os papéis com vencimento em até cinco anos concentraram 43,4% das vendas. Os títulos com prazo entre cinco e dez anos representaram 39,8%, enquanto as aplicações com vencimento superior a dez anos responderam por 16,8%.Criado em 2002, o Tesouro Direto possibilita a compra de títulos públicos por pessoas físicas diretamente pela internet. O mecanismo é utilizado pelo governo federal para a captação de recursos destinados ao financiamento de despesas públicas e refinanciamento da dívida.Em contrapartida, o aplicador recebe a rentabilidade pactuada, que pode ser pós-fixada (atrelada à Selic), híbrida (vinculada ao IPCA) ou prefixada, a depender do título selecionado.