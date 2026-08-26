Portaria que informa a prorrogação do subsídio à gasolina foi publicada na última terça-feira (25) - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Portaria que informa a prorrogação do subsídio à gasolina foi publicada na última terça-feira (25)Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 26/08/2026 08:34



Ministério da Fazenda publicou na noite desta terça-feira, 25, a portaria que prorroga subvenção de R$ 0,44 por litro de gasolina até o dia 9 de setembro. O texto saiu em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

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A prorrogação foi adiantada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na terça. A Medida Provisória (MP) que autoriza o governo federal a criar subvenções para os combustíveis por conta da guerra perde a validade em 9 de setembro e deve caducar. Há o entendimento no governo de que o recém-aprovado Projeto de Lei Complementar (PLP) dos Combustíveis poderia ser usado para manter as subvenções por mais tempo, em princípio, mas os detalhes jurídicos ainda estão em análise.



A equipe econômica se debruça sobre qual medida será escolhida porque, além de questões técnicas, é preciso haver respaldo também na base jurídica da decisão. O referido PLP ainda não foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Enquanto o texto da MP é explícito sobre a possibilidade de conceder subvenção, o PLP só fala em liberar regras fiscais para possíveis renúncias com medidas para os combustíveis ao longo de 2026.