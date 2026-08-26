Habib's disse que impactos da pandemia entre 2020 e 2022 foram um dos motivos da crise financeira - Divulgação

Habib's disse que impactos da pandemia entre 2020 e 2022 foram um dos motivos da crise financeiraDivulgação

Publicado 26/08/2026 20:28 | Atualizado 26/08/2026 21:08

Procurado, o grupo disse que a recuperação judicial é "parte de seu processo de reestruturação financeira, com o objetivo de preservar a sustentabilidade e a evolução do negócio no longo prazo". Informou também que as operações seguem funcionando normalmente.No fim de julho, o grupo havia conseguido com a Justiça um pedido de tutela cautelar antecedente contra credores.Esse tipo de instrumento jurídico é uma espécie de pedido de proteção antecipada contra a execução de dívidas e costuma acontecer antes de um pedido de recuperação judicial.Essa medida pretendia abrir espaço para renegociação com credores, mas o objetivo não foi alcançado, sendo necessário o pedido de recuperação judicial, de acordo com o grupo.Entre os motivos para a crise, foram citados os impactos da pandemia entre 2020 e 2022 e as subsequentes mudanças nos hábitos de consumo com a disseminação de plataformas de marketplace.Esse cenário foi agravado pelo endividamento bancário superior a R$ 300 milhões, que passou a absorver uma parcela crescente do fluxo de caixa e a comprometer a manutenção das atividades.A Justiça nomeou a KPMG Corporate Finance como administradora judicial. O grupo tem agora 60 dias para apresentar seu plano de recuperação.Apesar de o juiz ter suspendido cláusulas automáticas que antecipem vencimentos de dívidas e ter determinado o fornecimento de insumos com pagamentos à vista, ele negou o pedido de quebra de travas bancárias.O grupo pretendia liberar créditos de recebíveis cedidos fiduciariamente aos bancos, de modo a liberar dinheiro para o caixa da empresa.Rede cresceu com vendas à classe C e DFundada em 1988 por Alberto Saraiva, o Habib's tornou-se uma rede nacional seguindo o modelo de franquias. Na década de 2010, a rede expandiu-se rapidamente e chegou a faturar R$ 3 bilhões ao ano, com 600 unidades em operação, na busca pelo consumidor da classe C.Nos últimos anos, manter centenas de megalojas de rua (restaurantes com estacionamento, parquinho infantil e drive-thru) tornou-se financeiramente insustentável.O grupo iniciou um processo de reestruturação: fechou dezenas de pontos físicos grandes e deficitários e passou a apostar em modelos enxutos, como lojas menores em praças de alimentação de shoppings e quiosques focados em delivery e dark kitchens.