Unidade da Tijuca do colégio PensiDivulgação/Pensi

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A rede de colégios Pensi está com nove vagas de emprego abertas em unidades do Rio de Janeiro e do interior do estado. As oportunidades contemplam diferentes áreas, desde funções administrativas até cargos pedagógicos.
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Entre as vagas disponíveis estão agente de matrículas, inspetor de alunos, auxiliar de serviços gerais (ASG), assistente de coordenação pedagógica, jovem aprendiz, recepcionista e coordenador pedagógico.

As oportunidades estão distribuídas pelas unidades da Central Pensi, Méier, Tijuca, Ilha do Governador, Flamengo, Icaraí e Campos dos Goytacazes, além de uma vaga em Cabo Frio.

Os interessados podem se candidatar pela plataforma oficial de recrutamento da instituição.

Confira as vagas abertas

Central Pensi: Agente de Matrículas

Méier: Inspetor de Alunos

Cabo Frio: Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)

Tijuca 1: Assistente de Coordenação Pedagógica

Ilha do Governador: Jovem Aprendiz

Campos dos Goytacazes: Coordenador Pedagógico (Ensino Médio)

Ilha do Governador: Recepcionista

Flamengo: Recepcionista

Icaraí 2: Coordenador Pedagógico (Ensino Fundamental Anos Finais)


Bolsas para 2027

Além das contratações, o Pensi abriu as inscrições para a Prova de Bolsa 2027. O processo é voltado para novos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Cursos Livres.

Segundo a instituição, os descontos podem chegar a 50%, dependendo do desempenho do candidato, da série escolhida e da disponibilidade de vagas. Estudantes com histórico de alto rendimento acadêmico, como medalhistas em olimpíadas científicas, poderão obter percentuais ainda maiores.

Para alunos que estarão entre o 2º ano do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio em 2027, a seleção contará com provas de Língua Portuguesa e Matemática. Já os candidatos da Educação Infantil e do 1º ano do Fundamental passarão por uma atividade pedagógica e entrevista com a equipe escolar.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da instituição, pela Central de Atendimento ou diretamente nas unidades.

Serviço

Prova de Bolsa Pensi 2027

Inscrições: abertas

Público: novos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Cursos Livres

Bolsas: até 50%, com possibilidade de percentuais maiores para estudantes com alto desempenho acadêmico

Inscrição: gratuita

Informações: pelo site oficial do Pensi, pela Central de Atendimento (21) 3443-0016 ou nas unidades da rede.