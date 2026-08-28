Unidade da Tijuca do colégio PensiDivulgação/Pensi
Entre as vagas disponíveis estão agente de matrículas, inspetor de alunos, auxiliar de serviços gerais (ASG), assistente de coordenação pedagógica, jovem aprendiz, recepcionista e coordenador pedagógico.
As oportunidades estão distribuídas pelas unidades da Central Pensi, Méier, Tijuca, Ilha do Governador, Flamengo, Icaraí e Campos dos Goytacazes, além de uma vaga em Cabo Frio.
Os interessados podem se candidatar pela plataforma oficial de recrutamento da instituição.
Confira as vagas abertas
Central Pensi: Agente de Matrículas
Méier: Inspetor de Alunos
Cabo Frio: Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)
Tijuca 1: Assistente de Coordenação Pedagógica
Ilha do Governador: Jovem Aprendiz
Campos dos Goytacazes: Coordenador Pedagógico (Ensino Médio)
Ilha do Governador: Recepcionista
Flamengo: Recepcionista
Icaraí 2: Coordenador Pedagógico (Ensino Fundamental Anos Finais)
Bolsas para 2027
Além das contratações, o Pensi abriu as inscrições para a Prova de Bolsa 2027. O processo é voltado para novos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Cursos Livres.
Segundo a instituição, os descontos podem chegar a 50%, dependendo do desempenho do candidato, da série escolhida e da disponibilidade de vagas. Estudantes com histórico de alto rendimento acadêmico, como medalhistas em olimpíadas científicas, poderão obter percentuais ainda maiores.
Para alunos que estarão entre o 2º ano do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio em 2027, a seleção contará com provas de Língua Portuguesa e Matemática. Já os candidatos da Educação Infantil e do 1º ano do Fundamental passarão por uma atividade pedagógica e entrevista com a equipe escolar.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da instituição, pela Central de Atendimento ou diretamente nas unidades.
Serviço
Prova de Bolsa Pensi 2027
Inscrições: abertas
Público: novos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Cursos Livres
Bolsas: até 50%, com possibilidade de percentuais maiores para estudantes com alto desempenho acadêmico
Inscrição: gratuita
Informações: pelo site oficial do Pensi, pela Central de Atendimento (21) 3443-0016 ou nas unidades da rede.
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