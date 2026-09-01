Cursos do Senac e do Sebrae integram do projeto Impulsiona RJ - Divulgação/Senac

Cursos do Senac e do Sebrae integram do projeto Impulsiona RJDivulgação/Senac

Publicado 01/09/2026 06:00

Senac RJ e o Sebrae Rio disponibilizam 722 vagas para cursos gratuitos de capacitação profissional nas áreas de beleza e gastronomia. As aulas são direcionada a famílias em situação de vulnerabilidade social no estado.

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Os cursos fazem parte do projeto Impulsiona RJ. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Senac Campo Grande, até quinta-feira, 3, ou no Senac Madureira, até o dia 11 de setembro. Durante a pré-inscrição, o candidato passa por uma entrevista para avaliar seu perfil socioeconômico.



As aulas começam em 16 de setembro, na unidade de Campo Grande, e em 21 de setembro, em Madureira.



Em Campo Grande, há cursos de gastronomia para quem quer aprender a preparar pizzas, salgados e quentinhas. Também são oferecidas qualificações em técnicas de maquiagem e design de sobrancelhas.



Já em Madureira, há opções como depilação, alongamento de cílios e fabricação de pães, entre outras.



As aulas acontecem nas mesmas unidades onde os candidatos fazem a inscrição. Para participar, é preciso ter mais de 16 anos, ter concluído o Ensino Fundamental I, além de apresentar RG, CPF e comprovante de residência, com original e cópia. Pessoas inscritas no CadÚnico têm prioridade no preenchimento das vagas.



Após a seleção, os candidatos são chamados para preencher a ficha de matrícula. Os alunos recebem auxílio-refeição, kit do aluno e os materiais necessários para as aulas.

O local de inscrição na unidade do Senac em Campo Grande fica na Rua Barcelos Domingos, 58. Em Madureira, o enderenço é na Rua Ewbank da Câmara, 91. Informações para contato estão disponíveis no site da instituição

Matéria do estagiário Felipe Scofield