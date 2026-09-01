Cursos do Senac e do Sebrae integram do projeto Impulsiona RJDivulgação/Senac
As aulas começam em 16 de setembro, na unidade de Campo Grande, e em 21 de setembro, em Madureira.
Em Campo Grande, há cursos de gastronomia para quem quer aprender a preparar pizzas, salgados e quentinhas. Também são oferecidas qualificações em técnicas de maquiagem e design de sobrancelhas.
Já em Madureira, há opções como depilação, alongamento de cílios e fabricação de pães, entre outras.
As aulas acontecem nas mesmas unidades onde os candidatos fazem a inscrição. Para participar, é preciso ter mais de 16 anos, ter concluído o Ensino Fundamental I, além de apresentar RG, CPF e comprovante de residência, com original e cópia. Pessoas inscritas no CadÚnico têm prioridade no preenchimento das vagas.
Após a seleção, os candidatos são chamados para preencher a ficha de matrícula. Os alunos recebem auxílio-refeição, kit do aluno e os materiais necessários para as aulas.
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