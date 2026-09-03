A Prefeitura de Tanguá abriu inscrições para o Concurso Público nº 01/2026, que oferece 23 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, em diferentes áreas.
Os interessados podem se inscrever até 12 de outubro pelo portal do Instituto IBDO Projetos, responsável pela organização do concurso.
O edital completo, com informações sobre cargos, requisitos, número de vagas, taxas e etapas da seleção, também está disponível no portal do Instituto IBDO Projetos. É recomendado que os candidatos leiam o documento antes de fazer a inscrição.
Para preencher o formulário de inscrição, basta acessar o link.
Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna
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