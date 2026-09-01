Prefeitura de Saquarema promove Concurso de Produtos Agrícolas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove Concurso de Produtos AgrícolasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/09/2026 18:49

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema , por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, convida os produtores rurais do município a participarem do Concurso de Produtos Agrícolas, que será realizado no dia 12 de setembro, no Parque de Exposições Marcos Santiago, localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, ao lado da Escola Clotilde de Oliveira Rodrigues, em Sampaio Corrêa.

A iniciativa tem como objetivo valorizar a produção rural de Saquarema, destacando a qualidade dos produtos cultivados no município e reconhecendo o trabalho e a dedicação dos produtores locais.

O concurso acontece das 9h às 22h e contará com premiação para os mais bem colocados. A participação é destinada exclusivamente a produtores rurais de Saquarema.

Os interessados em participar devem realizar a inscrição, presencialmente, na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, Km 52, em Sampaio Corrêa, próximo ao Parque de Exposições.

A Prefeitura reforça o convite aos produtores rurais para que apresentem o resultado do trabalho realizado no campo e participem desse momento de valorização da agricultura do município.