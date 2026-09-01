Prefeitura de Saquarema promove Concurso de Produtos AgrícolasDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema promove concurso para valorizar produtores rurais
Concurso de Produtos Agrícolas será realizado pela Prefeitura no dia 12 de setembro no Parque de Exposições Marcos Santiago em Sampaio Corrêa
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Saquarema recebe Exposição Especializada Mangalarga Marchador
Evento acontecerá de 9 a 12 de setembro e reunirá criadores, produtores rurais, profissionais do setor e apaixonados pelo universo equestre
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Candidato a deputado federal afirma que ex-governador deveria "lavar a boca com água sanitária" antes de falar sobre o assassinato de irmão e dispara: "É um homem sem passado e sem futuro"
TRE manda apagar vídeo com acusações contra Luciana Polati
Decisão determina retirada do conteúdo em 24 horas, fixa multa diária de R$ 10 mil e manda Meta fornecer dados para identificar autor da publicação
Expo Agro de Daniela lota parque e turbina economia de Araruama
Prefeita diz que público superou o melhor dia da edição anterior e destaca ocupação de hotéis, pousadas e Airbnb
Saquarema oferece mais oito cursos de capacitação gratuitos
Inscrições devem ser realizadas pelo aplicativo Colab, de 1º a 8 de setembro, no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral
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