Knoploch no velório da vítima Ascom

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Renata Cristiane
Araruama - O presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, deputado Alexandre Knoploch (PL) foi a Araruama apurar informações sobre a morte do cabo Adriano Henrique Jardim da Silva, de 35 anos, que foi atingido por um disparo durante um confronto com criminosos no último sábado (29), em São Pedro da Aldeia. O militar era lotado no 25º BPM (Cabo Frio) e deixa uma esposa, além da filha de nove anos.
Knoploch, que assumiu a Comissão em meados deste ano, esteve no velório da vítima e prestou solidariedade aos familiares.
"Mais um policial. Mais uma família destruída. Mais companheiros de farda chorando uma perda que não deveria acontecer. Vamos cobrar uma resposta firme das autoridades para que todos os responsáveis sejam identificados e responsabilizados na forma da lei", ressaltou Knoploch, que ainda representou o presidente da Alerj, Douglas Ruas (PL), que enviou condolências à família de Adriano Henrique.