Knoploch no velório da vítima Ascom
Direitos Humanos da Alerj vai a Araruama para apurar morte de Cabo da PM
O presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, deputado Alexandre Knoploch esteve no velório da vítima e prestou solidariedade aos familiares
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