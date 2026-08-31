Knoploch no velório da vítima - Ascom

Knoploch no velório da vítima Ascom

Publicado 31/08/2026 18:34

Knoploch, que assumiu a Comissão em meados deste ano, esteve no velório da vítima e prestou solidariedade aos familiares.

"Mais um policial. Mais uma família destruída. Mais companheiros de farda chorando uma perda que não deveria acontecer. Vamos cobrar uma resposta firme das autoridades para que todos os responsáveis sejam identificados e responsabilizados na forma da lei", ressaltou Knoploch, que ainda representou o presidente da Alerj, Douglas Ruas (PL), que enviou condolências à família de Adriano Henrique.