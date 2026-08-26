Dr. SerginhoReprodução
A partir de dezembro, Azul e LATAM passam a oferecer opções de viagem entre Cabo Frio e a capital mineira. A Azul terá operação direta entre o Aeroporto de Cabo Frio e Confins, enquanto a LATAM disponibilizará voos com conexão em São Paulo. Para o governo municipal, a novidade chega em um momento estratégico, às vésperas da alta temporada.
Serginho aposta que o aumento da conectividade aérea terá reflexos diretos em toda a cadeia turística. Segundo o prefeito, a expectativa é de mais hóspedes em hotéis e pousadas, maior movimento em restaurantes, quiosques e no comércio, além do aumento da demanda por serviços de transporte, como aplicativos e táxis.
O prefeito também relacionou a ampliação das rotas aos investimentos realizados na estrutura do Aeroporto de Cabo Frio. A estratégia política da gestão é transformar a maior movimentação aérea em um vetor de crescimento econômico, especialmente durante os meses de maior fluxo turístico.
VOOS COMEÇAM EM DEZEMBRO
As novas opções já estão disponíveis para compra. Pela Azul, as passagens podem ser adquiridas para viagens a partir de 10 de dezembro, com preços a partir de R$ 1.124,26. Já pela LATAM, as operações começam em 3 de dezembro, com voos que incluem escala e troca de aeronave em Guarulhos ou, em algumas opções, troca de aeroporto entre Guarulhos e Congonhas.
Os valores da LATAM partem de R$ 587,84. Com a ampliação da oferta, o município trabalha com a expectativa de movimentação maior em setores como hotelaria, gastronomia, comércio e demais serviços ligados diretamente ou indiretamente ao turismo.
NÚMEROS VIRAM DISPUTA POLÍTICA
O cenário econômico também ganhou espaço no debate político após a repercussão dos dados que apontaram saldo positivo de 365 empresas em Cabo Frio durante julho. A divulgação provocou críticas nas redes sociais e acusações de que a informação estaria sendo utilizada politicamente.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, reagiu às críticas e reforçou que os números apresentados são oficiais e constam no Mapa de Empresas do Governo Federal. Segundo os dados citados pelo secretário, foram 711 empresas abertas e 346 encerradas em julho, resultando no melhor saldo para o mês desde 2022.
Dusi também destacou que Cabo Frio acumula saldo positivo de 1.913 empresas no ano e lidera a Região dos Lagos na abertura de negócios fora do grupo de Microempreendedores Individuais (MEIs). O secretário ainda citou a geração de 1.747 empregos líquidos nos últimos 12 meses.
Na arrecadação, os números apresentados apontam crescimento de 10% no ISS e de 26% no repasse de ICMS no período citado pelo secretário. Dusi, porém, evitou tratar os indicadores como sinal de que todos os problemas econômicos foram resolvidos e reconheceu que alguns setores ainda enfrentam dificuldades.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.