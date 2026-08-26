Dr. Serginho - Reprodução

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Publicado 26/08/2026 14:00

CABO FRIO - Cabo Frio entra na reta final do ano com duas apostas para fortalecer a economia e o turismo: ampliar a oferta de voos e consolidar os indicadores positivos registrados pelo município. O prefeito Dr. Serginho (PL) anunciou a



A partir de dezembro, Azul e LATAM passam a oferecer opções de viagem entre Cabo Frio e a capital mineira. A Azul terá operação direta entre o Aeroporto de Cabo Frio e Confins, enquanto a LATAM disponibilizará voos com conexão em São Paulo. Para o governo municipal, a novidade chega em um momento estratégico, às vésperas da alta temporada.



Serginho aposta que o aumento da conectividade aérea terá reflexos diretos em toda a cadeia turística. Segundo o prefeito, a expectativa é de mais hóspedes em hotéis e pousadas, maior movimento em restaurantes, quiosques e no comércio, além do aumento da demanda por serviços de transporte, como aplicativos e táxis.



O prefeito também relacionou a ampliação das rotas aos investimentos realizados na estrutura do Aeroporto de Cabo Frio. A estratégia política da gestão é transformar a maior movimentação aérea em um vetor de crescimento econômico, especialmente durante os meses de maior fluxo turístico.

- Cabo Frio entra na reta final do ano com duas apostas para fortalecer a economia e o turismo: ampliar a oferta de voos e consolidar os indicadores positivos registrados pelo município. O prefeito Dr. Serginho (PL) anunciou a expansão das conexões aéreas com Belo Horizonte, enquanto a gestão também vem destacando números de abertura de empresas, geração de empregos e arrecadação.A partir de dezembro, Azul e LATAM passam a oferecer opções de viagem entre Cabo Frio e a capital mineira. A Azul terá operação direta entre o Aeroporto de Cabo Frio e Confins, enquanto a LATAM disponibilizará voos com conexão em São Paulo. Para o governo municipal, a novidade chega em um momento estratégico, às vésperas da alta temporada.Serginho aposta que o aumento da conectividade aérea terá reflexos diretos em toda a cadeia turística. Segundo o prefeito, a expectativa é de mais hóspedes em hotéis e pousadas, maior movimento em restaurantes, quiosques e no comércio, além do aumento da demanda por serviços de transporte, como aplicativos e táxis.O prefeito também relacionou a ampliação das rotas aos investimentos realizados na estrutura do Aeroporto de Cabo Frio. A estratégia política da gestão é transformar a maior movimentação aérea em um vetor de crescimento econômico, especialmente durante os meses de maior fluxo turístico.

Matéria do O Dia sobre nova rota Reprodução

VOOS COMEÇAM EM DEZEMBRO



As novas opções já estão disponíveis para compra. Pela Azul, as passagens podem ser adquiridas para viagens a partir de 10 de dezembro, com preços a partir de R$ 1.124,26. Já pela LATAM, as operações começam em 3 de dezembro, com voos que incluem escala e troca de aeronave em Guarulhos ou, em algumas opções, troca de aeroporto entre Guarulhos e Congonhas.



Os valores da LATAM partem de R$ 587,84. Com a ampliação da oferta, o município trabalha com a expectativa de movimentação maior em setores como hotelaria, gastronomia, comércio e demais serviços ligados diretamente ou indiretamente ao turismo.

As novas opções já estão disponíveis para compra. Pela Azul, as passagens podem ser adquiridas para viagens a partir de 10 de dezembro, com preços a partir de R$ 1.124,26. Já pela LATAM, as operações começam em 3 de dezembro, com voos que incluem escala e troca de aeronave em Guarulhos ou, em algumas opções, troca de aeroporto entre Guarulhos e Congonhas.Os valores da LATAM partem de R$ 587,84. Com a ampliação da oferta, o município trabalha com a expectativa de movimentação maior em setores como hotelaria, gastronomia, comércio e demais serviços ligados diretamente ou indiretamente ao turismo.



NÚMEROS VIRAM DISPUTA POLÍTICA



O cenário econômico também ganhou espaço no debate político após a repercussão dos dados que apontaram saldo positivo de 365 empresas em Cabo Frio durante julho. A divulgação provocou críticas nas redes sociais e acusações de que a informação estaria sendo utilizada politicamente.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, reagiu às críticas e reforçou que os números apresentados são oficiais e constam no Mapa de Empresas do Governo Federal. Segundo os dados citados pelo secretário, foram 711 empresas abertas e 346 encerradas em julho, resultando no melhor saldo para o mês desde 2022.



Dusi também destacou que Cabo Frio acumula saldo positivo de 1.913 empresas no ano e lidera a Região dos Lagos na abertura de negócios fora do grupo de Microempreendedores Individuais (MEIs). O secretário ainda citou a geração de 1.747 empregos líquidos nos últimos 12 meses.



Na arrecadação, os números apresentados apontam crescimento de 10% no ISS e de 26% no repasse de ICMS no período citado pelo secretário. Dusi, porém, evitou tratar os indicadores como sinal de que todos os problemas econômicos foram resolvidos e reconheceu que alguns setores ainda enfrentam dificuldades.