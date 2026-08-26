Daniela entre agentes e autoridades na entrega de armamento da Guarda Civil Municipal Ascom

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Renata Cristiane
Araruama - A segurança pública ganhou um novo capítulo em Araruama nesta quarta-feira (26). A prefeita Daniela Soares (PL) fez a entrega de armamento aos primeiros 30 agentes da Guarda Civil Municipal que foram habilitados após treinamento e receberam porte concedido pela Polícia Federal. Segundo a prefeita, a medida torna Araruama a primeira cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro e a segunda de todo o estado a contar com uma Guarda Civil Municipal armada.

A entrega faz parte do programa Segurança em Foco, que, de acordo com Daniela, já recebeu mais de R$ 1,3 milhão em investimentos diretos ao longo de um ano e oito meses. Os recursos foram destinados à modernização da corporação, com aquisição de novas viaturas, uniformes, pistolas, munições, bicicletas e equipamentos de proteção. Uma nova van também foi garantida para a Guarda.

A prefeita afirmou ainda que os 30 agentes representam apenas a primeira etapa do projeto. A meta anunciada pela administração municipal é capacitar e armar todo o efetivo da Guarda Civil Municipal, ampliando a estrutura da corporação para atuação na segurança da cidade.
Daniela entrega armamento para Guarda Civil Municipal - Ascom
Daniela entrega armamento para Guarda Civil Municipal Ascom

REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO

Além do armamento e dos equipamentos, Daniela destacou a valorização dos agentes por meio do fortalecimento e reajuste do Regime Adicional de Serviço (RAS). Para a prefeita, a combinação entre investimento público e atuação da corporação já começa a aparecer nos indicadores de criminalidade.

Segundo os números apresentados pela chefe do Executivo, na comparação entre o primeiro semestre de 2026 e o mesmo período de 2025, Araruama registrou 73% de redução nos roubos de rua, enquanto os roubos de carga e de residência tiveram, segundo os dados divulgados pela prefeita, redução de 100%.

A aposta da gestão é transformar a segurança em uma das principais marcas da administração. Ao anunciar a nova etapa da Guarda, Daniela Soares resumiu a estratégia como uma ação de gestão integrada, com investimentos na estrutura, valorização dos agentes e reforço da capacidade operacional da corporação.
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Daniela entre agentes e autoridades na entrega de armamento da Guarda Civil Municipal
Armamento da Guarda Civil Municipal
Daniela entre militares na entrega de armamento da Guarda Civil Municipal
Daniela entre agentes na entrega de armamento da Guarda Civil Municipal
Daniela entre agentes e autoridades na entrega de armamento da Guarda Civil Municipal
Daniela entrega armamento para Guarda Civil Municipal