Daniela entre agentes e autoridades na entrega de armamento da Guarda Civil Municipal - Ascom

Daniela entre agentes e autoridades na entrega de armamento da Guarda Civil Municipal Ascom

Publicado 26/08/2026 14:37

Araruama - A segurança pública ganhou um novo capítulo em Araruama nesta quarta-feira (26). A prefeita Daniela Soares (PL) fez a entrega de armamento aos primeiros 30 agentes da Guarda Civil Municipal que foram habilitados após treinamento e receberam porte concedido pela Polícia Federal. Segundo a prefeita, a medida torna Araruama a primeira cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro e a segunda de todo o estado a contar com uma Guarda Civil Municipal armada.



A entrega faz parte do programa Segurança em Foco, que, de acordo com Daniela, já recebeu mais de R$ 1,3 milhão em investimentos diretos ao longo de um ano e oito meses. Os recursos foram destinados à modernização da corporação, com aquisição de novas viaturas, uniformes, pistolas, munições, bicicletas e equipamentos de proteção. Uma nova van também foi garantida para a Guarda.



A prefeita afirmou ainda que os 30 agentes representam apenas a primeira etapa do projeto. A meta anunciada pela administração municipal é capacitar e armar todo o efetivo da Guarda Civil Municipal, ampliando a estrutura da corporação para atuação na segurança da cidade.



Daniela entrega armamento para Guarda Civil Municipal Ascom

REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO



Além do armamento e dos equipamentos, Daniela destacou a valorização dos agentes por meio do fortalecimento e reajuste do Regime Adicional de Serviço (RAS). Para a prefeita, a combinação entre



Segundo os números apresentados pela chefe do Executivo, na comparação entre o primeiro semestre de 2026 e o mesmo período de 2025, Araruama registrou 73% de redução nos roubos de rua, enquanto os roubos de carga e de residência tiveram, segundo os dados divulgados pela prefeita, redução de 100%.



A aposta da gestão é transformar a segurança em uma das principais marcas da administração. Ao anunciar a nova etapa da Guarda, Daniela Soares resumiu a estratégia como uma ação de gestão integrada, com investimentos na estrutura, valorização dos agentes e reforço da capacidade operacional da corporação. Além do armamento e dos equipamentos, Daniela destacou a valorização dos agentes por meio do fortalecimento e reajuste do Regime Adicional de Serviço (RAS). Para a prefeita, a combinação entre investimento público e atuação da corporação já começa a aparecer nos indicadores de criminalidade.Segundo os números apresentados pela chefe do Executivo, na comparação entre o primeiro semestre de 2026 e o mesmo período de 2025, Araruama registrou 73% de redução nos roubos de rua, enquanto os roubos de carga e de residência tiveram, segundo os dados divulgados pela prefeita, redução de 100%.A aposta da gestão é transformar a segurança em uma das principais marcas da administração. Ao anunciar a nova etapa da Guarda, Daniela Soares resumiu a estratégia como uma ação de gestão integrada, com investimentos na estrutura, valorização dos agentes e reforço da capacidade operacional da corporação.