Palanque de Vantoil Martins com Eduardo Paes, Pedro Paulo, prefeitos, vereadores e lideranças políticasRCFM
PAES NA ESTRADA
Eduardo Paes aproveitou a passagem por Arraial para apresentar propostas em entrevista à coluna. Na pauta, desenvolvimento econômico, turismo, infraestrutura e apoio aos pequenos negócios. O candidato prometeu buscar, em parceria com o BNDES, linhas de crédito para pequenos empresários e defendeu a isenção de IPVA para motos de até 180 cilindradas. Paes também voltou a falar sobre o potencial do Aeroporto Internacional de Cabo Frio e defendeu a realização de grandes eventos na Região dos Lagos. Para ele, turismo e entretenimento podem fazer parte de uma estratégia permanente de desenvolvimento. E teve cobrança local. Questionado sobre a situação da Rodoviária de Cabo Frio, Paes afirmou que, se eleito, pretende trabalhar pela melhoria do terminal. Também destacou o crescimento da Região dos Lagos e a necessidade de investimentos em infraestrutura para acompanhar esse avanço.
PEDRO PAULO NA CONTA
Candidato ao Senado, Pedro Paulo também chegou ao palanque com propostas específicas para a região. Em entrevista, afirmou que pretende trabalhar pela destinação de recursos para os 92 municípios fluminenses, independentemente da posição política dos prefeitos. Para a Região dos Lagos, citou a possibilidade de buscar recursos para um sistema de transporte marítimo e prometeu mergulhar nos contratos de concessão das rodovias para cobrar mais investimentos e melhorias nas ligações viárias. Pedro Paulo ainda destacou o volume de emendas que diz ter destinado à região enquanto deputado federal e provocou os adversários a fazerem a comparação. No palanque, transformou o histórico de recursos enviados aos municípios em um dos principais argumentos da campanha ao Senado.
MULTIDÃO E OVACIONADO
O termômetro do comício também chamou atenção. O prefeito Marcelo Magno (PSD) foi ovacionado pelo público, que o chamou de “melhor prefeito do Brasil”. Logo depois, Vantoil chegou ao palanque nos braços da multidão, em uma cena que mostrou a mobilização em torno da candidatura. O evento reuniu diferentes grupos políticos e deu uma demonstração de força da articulação regional construída em torno de Vantoil, Paes e Pedro Paulo. Na política, claro, tamanho de público não garante voto — mas certamente rende imagem para a campanha.
CORAÇÃO DIVIDIDO, SÓ QUE NÃO
E teve uma cena curiosa no palanque. O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), admitiu estar com o “coração dividido” diante das alianças políticas, mas acabou fazendo um reconhecimento público a Eduardo Paes: disse que o candidato será um bom governador caso eleito. A declaração chamou atenção justamente pelo contexto político. Fabinho mantém suas alianças, mas não deixou de reconhecer o adversário. Na política, às vezes o coração pode até ficar dividido, mas o microfone acaba entregando o que pensa.
COBRANÇA NO PALANQUE
Marcelo Magno também aproveitou a presença de Paes para colocar demandas de Arraial do Cabo na mesa. Em discurso forte, defendeu que cidades menores recebam do Estado a mesma atenção destinada aos municípios maiores. O prefeito citou a obra na Prainha voltada aos pescadores, que, segundo ele, está com recursos empenhados, mas enfrenta entraves relacionados ao licenciamento ambiental. Marcelo afirmou que a situação também impede o avanço da nova orla da Prainha. Sem pedir qualquer atalho, fez questão de dizer que busca a liberação dentro das regras. E resumiu a cobrança a Paes: “Eu só quero que (...) olhe Arraial do Cabo de uma forma (...) igual a todos.” Marcelo ainda destacou a importância da união regional e lembrou que a Conderlagos nasceu, segundo ele, justamente dessa articulação com Vantoil. Foi um discurso de apoio, mas também de cobrança — porque palanque eleitoral também pode servir para apresentar a conta das demandas locais.
POLÍTICA NO BATALHÃO
Antes de Arraial, Eduardo Paes esteve nas obras do 42º Batalhão da Polícia Militar de Araruama e prometeu concluir a unidade no primeiro trimestre de 2027, com efetivo próprio. A ideia, segundo ele, é reforçar a segurança sem retirar policiais de outros batalhões. O movimento reuniu figuras de diferentes grupos políticos. Estavam por lá o senador Romário (PL) — porque, como se sabe, na política as alianças podem surpreender —, os candidatos a senador, Pedro Paulo (PSD), a deputado federal Renan Ferreirinha e o candidato a deputado estadual por Araruama, Thiago Moura (PSDB), entre outras lideranças, como o ex-vereador e ex-secretário de Segurança de Cabo Frio, coronel Ruy França.
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