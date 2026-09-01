Saquarema recebe Exposição Especializada Mangalarga Marchador em Sampaio Corrêa - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema recebe Exposição Especializada Mangalarga Marchador em Sampaio CorrêaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/09/2026 18:43

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realiza, de 9 a 12 de setembro, a Exposição Especializada Mangalarga Marchador, no Parque de Exposições de Sampaio Corrêa. O evento reúne criadores, produtores rurais, profissionais do setor e apaixonados pelo universo equestre, além de oferecer uma programação especial para toda a família.

Durante os quatro dias de programação, o público poderá acompanhar os julgamentos de marcha e morfologia dos cavalos Mangalarga Marchador, participar de workshops técnicos e conhecer diferentes iniciativas relacionadas à produção agrícola do município. A programação também contará com atrações musicais, exposição de produtos agrícolas, passeios de trator e a tradicional Fazendinha, espaço preparado especialmente para aproximar crianças e adultos da rotina e das atividades do campo.

A programação

A abertura acontece na quarta-feira, 9 de setembro, com a entrada dos animais a partir das 8h. Às 17h, será realizado um workshop de ferrageamento equino, com o instrutor Guilherme Zagnoli, zootecnista e árbitro da ABCCMM. A noite contará ainda com uma homenagem aos médicos-veterinários e música ao vivo na Casa do Criador.

Na quinta e na sexta-feira (10 e 11), os julgamentos das provas de marcha e morfologia acontecem das 8h às 19h. A Fazendinha estará aberta ao público das 9h às 22h, juntamente com a exposição de produtos agrícolas. Também a partir das 9h, serão realizados passeios de trator pela área do Centro Demonstrativo de Produção Agrícola Municipal.

O encerramento, no sábado, 12, terá uma programação especial. Das 8h às 15h, serão realizadas as finais dos grandes campeonatos das provas de marcha e morfologia. A Fazendinha e a exposição de produtos agrícolas funcionarão das 9h às 22h, com passeios de trator a partir das 9h. Às 11h, o público poderá acompanhar o tradicional desfile de carros de boi dentro do Parque de Exposições.

A programação de sábado segue com a prova de Ranch Sorting, das 14h às 19h, e o Concurso de Produtos Agrícolas, às 17h. Para fechar a programação, haverá show de encerramento com música ao vivo, a partir das 20h.

A Exposição Especializada Mangalarga Marchador é realizada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, em parceria com a EMATER-RIO e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O evento conta ainda com o apoio das Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia; Esporte, Lazer e Turismo; Comunicação Social; Transporte e Serviços Públicos; e Segurança e Ordem Pública.