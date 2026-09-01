Marcelo Freixo no programa Renata Cristiane OnlineRCFM
“Garotinho não tem a menor credibilidade, é um idiota”, afirmou Freixo. Na sequência, o candidato elevou ainda mais a temperatura e disse que o ex-governador é “um homem sem passado e sem futuro”. Freixo também afirmou que Garotinho deveria “lavar a boca com água sanitária” antes de falar sobre seu irmão.
O episódio ganhou espaço na entrevista porque Freixo contestou a versão de que a morte de seu irmão teria sido resultado de uma desavença pessoal. Segundo o candidato, o irmão, que tinha 34 anos e duas filhas pequenas, era síndico de um condomínio em Niterói e teria enfrentado problemas relacionados à segurança do local.
De acordo com o relato de Freixo, um grupo de policiais atuava na segurança do condomínio e teria sido substituído por uma empresa regularizada após questionamentos sobre a forma de contratação. Ainda segundo ele, seu irmão teria sido ameaçado depois da mudança.
Freixo afirmou que a investigação apontou três policiais como envolvidos e disse que o Ministério Público fez o indiciamento dos agentes. “Quem diz quem matou foi o Ministério Público, não fui eu”, declarou.
Depois de falar sobre o irmão, Freixo ampliou os ataques e trouxe para a entrevista o histórico político e judicial de Garotinho. O candidato criticou o ex-governador por episódios envolvendo corrupção e afirmou que as milícias cresceram durante seu governo.
“Ele esquece o passado dele, esquece as razões que ele foi preso”, afirmou Freixo.
O candidato também lembrou que, quando Garotinho estava preso, sua filha, Clarice, que à época era deputada e colega de Freixo, teria pedido ajuda para visitá-lo.
“NÃO TEM MORAL”
Freixo voltou a dizer que Garotinho não teria legitimidade para comentar o assassinato de seu irmão e rejeitou a ideia de que o episódio tenha sido uma simples disputa pessoal.
“Meu irmão moralizou um condomínio, foi ameaçado por um grupo e foi morto por esse grupo”, declarou.
Ao encerrar o assunto, Freixo afirmou que adversários políticos podem fazer oposição, mas, na avaliação dele, precisam agir com honestidade. “Ele não é”, concluiu.
As declarações foram feitas durante a entrevista ao Renata Cristiane Online e refletem a versão apresentada por Freixo sobre o caso e suas críticas ao ex-governador
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