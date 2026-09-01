Luciana Polati (Agir)Reprodução
TRE manda apagar vídeo com acusações contra Luciana Polati
Decisão determina retirada do conteúdo em 24 horas, fixa multa diária de R$ 10 mil e manda Meta fornecer dados para identificar autor da publicação
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Expo Agro de Daniela lota parque e turbina economia de Araruama
Prefeita diz que público superou o melhor dia da edição anterior e destaca ocupação de hotéis, pousadas e Airbnb
Direitos Humanos da Alerj vai a Araruama para apurar morte de Cabo da PM
O presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, deputado Alexandre Knoploch esteve no velório da vítima e prestou solidariedade aos familiares
Palanque de peso: Vantoil junta Paes, Pedro Paulo e prefeitos em Arraial
Primeiro comício do candidato teve multidão, cobrança ao candidato a governador e recados sobre o futuro da Região dos Lagos
Daniela Soares arma Guarda de Araruama e mira reforço no combate ao crime
Com R$ 1,3 milhão em investimentos, prefeita entrega equipamentos à primeira Guarda Civil Municipal armada do interior, segunda do Estado do Rio
Serginho aposta em novos voos para turbinar turismo e economia de Cabo Frio
Novas operações começam em dezembro e chegam em meio a números positivos na abertura de empresas e na geração de empregos
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