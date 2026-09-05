Aula do curso 'Camareira: Técnicas de Limpeza e Arrumação' - Divulgação

Aula do curso 'Camareira: Técnicas de Limpeza e Arrumação' Divulgação

Publicado 05/09/2026 05:00

Rio - O Senac RJ e a Rede Windsor Hotéis abriram 60 vagas para cursos de qualificação gratuitas e remuneradas para pessoas com deficiência (PcD). A iniciativa contempla as área de Turismo e Hotelaria e Gastronomia. As aulas começam a partir de 25 de setembro, na unidade Senac Copacabana, na Rua Pompeu Loureiro, 45.

O projeto é composto por três trilhas de formação. Além disso, há aulas de Inglês Básico 1, Atendimento Hospitaleiro, Informática Fundamental, juntamente com os cursos oferecidos nas áreas Gastronomia, Turismo e Hotelaria.



Na Trilha 1, os participantes aprenderão técnicas de Café da Manhã de Hotel, Assistente de Confeitaria, Ajudante de Cozinha e Doces para Eventos. Já na Trilha 2, os inscritos terão aulas de Técnicas de Serviço de Garçom com Ênfase em Vendas. Camareira: Técnicas de Limpeza e Arrumação e Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação de Ambientes, são os dois cursos que completam a Trilha 3.



Para participar, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo ou cursando, apresentar RG e CPF, laudo comprobatório de deficiência, comprovante de escolaridade ou autodeclaração de saber ler, escrever e fazer as quatro operações matemáticas.

Interessados devem se inscrever pelo link até 21 de setembro. As inscrições para as Trilhas 2 e 3 começam nos meses de outubro e novembro, respectivamente. Após a conclusão do curso, há oportunidade de participar de processos seletivos para compor o quadro de colaboradores da rede hoteleira.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna