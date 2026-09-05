Inscrições para programa de estágio estão abertas até o dia 29 - Douglas Shineidr / Divulgação

Inscrições para programa de estágio estão abertas até o dia 29Douglas Shineidr / Divulgação

Publicado 05/09/2026 13:03





Além da bolsa-auxílio de R$ 1,7 mil no primeiro ano e R$ 2 mil a partir do segundo ano, a oportunidade oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, alimentação no local e transporte fretado. Segundo a companhia, os participantes podem ser efetivados e seguir para o programa de trainee.

A siderúrgica Ternium está inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026 , voltado para estudantes de graduação com previsão de formatura entre 2028 e o primeiro semestre de 2029. São mais de 30 vagas, distribuídas entre áreas como Planejamento, Operação, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Comunicação e Administrativo e Financeiro.Além da bolsa-auxílio de R$ 1,7 mil no primeiro ano e R$ 2 mil a partir do segundo ano, a oportunidade oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, alimentação no local e transporte fretado. Segundo a companhia, os participantes podem ser efetivados e seguir para o programa de trainee.