Inscrições para programa de estágio estão abertas até o dia 29Douglas Shineidr / Divulgação
Além da bolsa-auxílio de R$ 1,7 mil no primeiro ano e R$ 2 mil a partir do segundo ano, a oportunidade oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, alimentação no local e transporte fretado. Segundo a companhia, os participantes podem ser efetivados e seguir para o programa de trainee.
A Gerente Sênior de Gestão de Talentos da empresa, Vanessa Antoine, afirma o programa é uma oportunidade para o crescimento profissional.
"Entendemos o estágio como o início de uma jornada de desenvolvimento. Queremos oferecer aos jovens a oportunidade de aprender na prática, assumir desafios e construir uma trajetória dentro da companhia. Temos diversos caminhos de crescimento profissional e buscamos desenvolver talentos que possam seguir conosco em diferentes etapas da carreira", destaca.
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci
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