Inscrições para programa de estágio estão abertas até o dia 29Douglas Shineidr / Divulgação

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Victor Louro
A siderúrgica Ternium está inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026, voltado para estudantes de graduação com previsão de formatura entre 2028 e o primeiro semestre de 2029. São mais de 30 vagas, distribuídas entre áreas como Planejamento, Operação, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Comunicação e Administrativo e Financeiro.

Além da bolsa-auxílio de R$ 1,7 mil no primeiro ano e R$ 2 mil a partir do segundo ano, a oportunidade oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, alimentação no local e transporte fretado. Segundo a companhia, os participantes podem ser efetivados e seguir para o programa de trainee.
Os selecionados atuarão em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, em modelo híbrido e com jornada de seis horas diárias. As inscrições podem ser realizadas até o dia 29, exclusivamente pela internet (carrera.ternium.com/job/Rio-de-Janeiro-Programa-de-Estagio-Ternium-2026_2/1425264100/).

A Gerente Sênior de Gestão de Talentos da empresa, Vanessa Antoine, afirma o programa é uma oportunidade para o crescimento profissional.

"Entendemos o estágio como o início de uma jornada de desenvolvimento. Queremos oferecer aos jovens a oportunidade de aprender na prática, assumir desafios e construir uma trajetória dentro da companhia. Temos diversos caminhos de crescimento profissional e buscamos desenvolver talentos que possam seguir conosco em diferentes etapas da carreira", destaca.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci