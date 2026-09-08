Aulas do curso de formação de papais noéis serão no Centro do RioDivulgação
Após o curso, os profissionais poderão atuar em shoppings, lojas, empresas, escolas, hospitais, clubes, residências e eventos, durante a temporada de Natal.
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