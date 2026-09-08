Aulas do curso de formação de papais noéis serão no Centro do Rio - Divulgação

Aulas do curso de formação de papais noéis serão no Centro do RioDivulgação

Publicado 08/09/2026 11:54

Rio - A Escola de Papai Noel do Brasil abriu, nesta terça-feira (8), as inscrições para um curso gratuito de formação de papais noéis. O ensino é voltado para homens com mais de 50 anos, incluindo aposentados com objetivo de conseguir renda extra no fim do ano.

Os candidatos devem ter cabelo e barba brancos ou grisalhos, gostar de crianças e apresentar boa saúde para desempenhar a função. Além disso, a escola dá preferência a pessoas sem vícios, como consumo de álcool ou cigarro. Haverá uma pré-seleção e quem não se enquadrar no perfil pode ser desclassificado.

"Há muitos aposentados que, após os 50 anos, enfrentam a falta de oportunidades no mercado. Nosso objetivo é oferecer capacitação para que eles possam voltar a trabalhar, sair da ociosidade e garantir uma renda extra no fim do ano. Temos parcerias firmadas com diversos shoppings do Rio de Janeiro e também recebemos demandas de cidades como Manaus, São Paulo e Belo Horizonte”, explicou Limachem Cherem, fundador e diretor da escola.

Além de preparar os participantes para atuar como o Bom Velhinho, a formação aborda interpretação, improvisação, música, maquiagem, figurino, cuidados com a barba, libras, acessibilidade e inclusão de pessoas neurodivergentes.



Após o curso, os profissionais poderão atuar em shoppings, lojas, empresas, escolas, hospitais, clubes, residências e eventos, durante a temporada de Natal.

As inscrições vão até o dia 22 de setembro. Podem ser feitas pelo e-mail papainoel@tapume.com.br, pelo telefone (21) 2532-3066 ou pelo WhatsApp (21) 97616-8666.

As aulas começam em 6 de outubro e ocorrerão todas as terça-feiras, das 14h às 18h, no Centro Municipal de Artes Calouste Gulbenkian, na Rua Benedito Hipólito, no Centro do Rio.