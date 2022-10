Alunos da Escola de Papai Noel do Brasil ganharam seus diplomas na frente da estátua de Bellini - Pedro Medeiros / Agência O Dia

Rio - A Copa do Mundo deste ano começa no dia 20 de novembro e termina em 18 de dezembro, uma semana antes do Natal. Quando falamos em futebol, pensamos logo no Maracanã e, quando lembramos da comemoração natalina, vem logo na cabeça a figura do Papai Noel. Mas o que os dois temas têm a ver? Acontece que, na manhã desta quarta-feira (26), 40 bons velhinhos desembarcaram em um dos palcos mais famosos do futebol mundial para receber diplomas de formação da tradicional Escola de Papai Noel do Brasil.

Os formandos fizeram um tour guiado pelo Maracanã e depois receberam os diplomas em frente à estátua de Bellini, capitão da Seleção Brasileira na Copa de 1958. O estádio recebeu diversos estilos de bons velhinhos como Eduardo Pereira, de 54 anos, que foi vestido de Papai Noel Tropical. O homem entrou na escola neste ano e revelou ao DIA que quer de Natal a vitória do Flamengo na Libertadores.

Neste ano, o curso preparatório da Escola de Papai Noel do Brasil, localizada no Centro do Rio, teve mais de 100 inscrições. A unidade selecionou 40 candidatos, por meio de entrevistas e análise de perfil, sendo 20 estreantes e 20 veteranos. Segundo Limachem Cherem, fundador da escola, o projeto começou no porão de sua casa há 29 anos com apenas três alunos.

"Essa escola foi fundada no porão da minha casa, onde eu morava em Vila Isabel. Eu fazia um Papai Noel de barba postiça em peças de teatro. Quem assistia às peças me convidava para entregar presentes em casa. Daí surgiu a ideia. Eu tinha um curso de teatro para a terceira idade e o transformei em um curso de Papai Noel. Esse curso é uma beleza porque traz de volta a mão de obra para quem estava aposentado. A maioria ganha muito pouco. É uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra e pagar as contas atrasadas", contou.

Neste ano, o curso de formação trouxe uma novidade para os alunos contribuírem com a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Todos os Papais Noéis receberam aulas básicas de Libras, a Linguagem Brasileira de Sinais. Além da matéria, a escola também contou com aulas de interpretação, improvisação, música, trabalho corporal, maquiagem e figurinos, além de proporcionar oficinas de brinquedo.

O Papai Noel Roberto Rezende de Almeida, de 78 anos, que estava na escola desde 2017, comemorou o retorno dos trabalhos presenciais após o período da pandemia de Covid-19. No ano passado, a função do bom velhinho foi realizada dentro de uma redoma de vidro, além do uso obrigatório de máscaras.

"O meu maior presente é finalmente ficar livre desse negócio de máscara e ficar dentro de um aquário fechado. Este ano vamos ter contato com as crianças e isso aí é o principal. Eu sou aquele Papai Noel que também dá muita atenção à terceira idade. Tem muita gente que nunca conseguiu tirar uma foto com um Papai Noel. Isso aí que é bacana", discursou.

Já para Beto Marçal, de 51 anos, que é Papai Noel há 22, o fator que mais o influencia a continuar na profissão é o amor por crianças.

"Para aguentar essa roupa tem que ter amor e carinho, além de principalmente gostar de criança. Isso não tem dinheiro que pague", disse Marçal, que deseja paz no mundo como presente de Natal.