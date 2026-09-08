Para o atendimento no Sine, é preciso identidade, CPF, carteira de trabalho e número do PIS/Pasep - Divulgação

Para o atendimento no Sine, é preciso identidade, CPF, carteira de trabalho e número do PIS/PasepDivulgação

Publicado 08/09/2026 18:05

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem esta semana 4.576 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece 1.331 vagas de emprego nesta semana no Rio de Janeiro. Do total, 448 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades estão distribuídas por diferentes áreas e regiões da cidade.





Quem já possui experiência profissional pode concorrer a vagas como atendente de loja (100), vendedor interno (20), chapeiro (15), copeira de hospital (6) e cozinheiro hospitalar (3), além de outras funções.



Também há opções para quem procura o primeiro emprego. A maior oferta é de 700 vagas para operador de teleatendimento, função que não exige experiência anterior. Também estão disponíveis oportunidades para auxiliar de cozinha, com 10 vagas, e ajudante de depósito, com duas, entre outras



Os interessados podem consultar as vagas e se candidatar pelo portal



Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o email vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad), na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro. Entre as vagas estão 150 para auxiliar de serviços gerais, 50 para operador de caixa, 14 para mecânico de refrigeração e nove para eletricista de manutenção, além de outras funções.Quem já possui experiência profissional pode concorrer a vagas como atendente de loja (100), vendedor interno (20), chapeiro (15), copeira de hospital (6) e cozinheiro hospitalar (3), além de outras funções.Também há opções para quem procura o primeiro emprego. A maior oferta é de 700 vagas para operador de teleatendimento, função que não exige experiência anterior. Também estão disponíveis oportunidades para auxiliar de cozinha, com 10 vagas, e ajudante de depósito, com duas, entre outrasOs interessados podem consultar as vagas e se candidatar pelo portal Oportunidades Cariocas . Também é possível procurar uma unidade da Central do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário levar RG, CPF, PIS e currículo.Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o email vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad), na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda oferece 1.387 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.



A Região Metropolitana oferece remuneração de dois a três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para as funções de motorista de ônibus rodoviário, em Belford Roxo. Na mesma região, também há oportunidades que oferecem remuneração de até dois salários mínimos (R$ 3.242) para a função de auxiliar administrativo, em Niterói, auxiliar de contabilidade, em Duque de Caxias e operador de caixa, em Jacarepaguá. Para pessoas com deficiência (PcD), são 177 vagas para diferentes funções e remunerações.



Na Região Serrana, todas as 131 oportunidades de emprego são para o município de Teresópolis, com remuneração de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242). Entre as funções estão a de auxiliar de limpeza, auxiliar em saúde bucal, analista de marketing, oficial de serviços na manutenção de edificações, sushiman, entre outras.

Já no Médio Paraíba, foram captadas 16 oportunidades, para funções como engenheiro mecânico, técnico de segurança do trabalho e engenheiro eletricista, com diferentes níveis de escolaridade e salários.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas , da Secretaria de Trabalho e Renda.

CIEE





No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (185), Contabilidade (51), Direito (72), Pedagogia (65), Informática (24), Esportes (22), Construção Civil (19), Comunicação (17), Arquitetura e Urbanismo (16), Design (16), Marketing (14), Psicologia (9), Química (5), Farmácia (7), Produção Mecânica (6), Gastronomia (7), Meio Ambiente (4), Nutrição (4), Enfermagem (4), Recursos Humanos (3), Atendimento ao cliente (2), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (2), Fisioterapia (2), Geomática (2), Turismo e Hotelaria (2), Audiovisual - Graduação (1), Biblioteconomia (1), Comércio Exterior (1), Geociências (1), Licenciatura (1), Moda (1), Odontologia (1), Projetos - Superior (1) e Secretariado (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (11), Psicologia (1), Farmácia (2), Biomedicina (1), Comunicação (1) e Direito (1).



Em Resende, as vagas são para Pedagogia (13), Administração (3), Direito (3) e Enfermagem (1).



Em Campos, há oportunidades para Administração (5), Informática (1) e Pedagogia (1).



Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (12), Pedagogia (8), Psicologia (1), Contabilidade (1), Direito (1) e Engenharia Ambiental (1).



Em Niterói, há vagas para Administração (11), Construção Civil (8), Contabilidade (5), Letras (3), Pedagogia (3), Gastronomia (2), Marketing (2), Biomedicina (1), Esportes (1), Informática (1), Química (1), Recursos Humanos (1) e Telecomunicações (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (4), Marketing (1) e Pedagogia (1).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Pedagogia (8), Administração (7), Contabilidade (4), Química (2), Direito (1), Engenharia de Produção (1) e Farmácia (1).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (1) e Marketing (1).



Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (79), Administração (5), Psicologia (2) e Arquitetura e Urbanismo (1).



Em Três Rios, há oportunidades para Administração (11), Direito (1) e Informática (1).



Em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (11), Direito (1) e Veterinária (1).



Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, o Rio de Janeiro concentra vagas para Aprendiz (288), Ensino Médio (139), Técnico em Administração (13), Técnico em Saúde (9), Técnico em Segurança (6), Técnico em Elétrica-Eletrônica (5), Técnico em Mecânica (5), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Informática (2), Técnico em Marketing (2) e Técnico em Indústria (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (24), Ensino Médio (7) e Técnico em Administração (1).



Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (3), Ensino Médio (2) e Técnico em Saúde (1).



Em Campos, há vagas para Ensino Médio (26), Aprendiz (12), Técnico em Administração (5), Técnico em Farmácia (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (38), Ensino Médio (19), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Logística (2), Técnico em Administração (1) e Técnico em Saúde (1).



Em Niterói, há vagas para Ensino Médio (38), Aprendiz (22), Técnico em Administração (1) e Técnico em Construção Civil (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Aprendiz (9) e Ensino Médio (9).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Ensino Médio (27), Aprendiz (25), Técnico em Administração (5), Técnico em Saúde (2) e Técnico em Informática (1).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (4), Ensino Médio (4), Técnico em Administração (1) e Técnico em Marketing (1).



Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (20) e Ensino Médio (3).



Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Aprendiz (1) e Ensino Médio (1).



Já em Teresópolis, há uma vaga para Aprendiz e três para Ensino Médio. O CIEE/RJ está com 1.635 vagas de estágio e aprendizagem abertas em todo o estado. Desse total, 837 oportunidades são destinadas ao ensino superior e 798 a estudantes do ensino médio, técnico e jovens aprendizes. Os interessados podem se cadastrar e consultar as vagas no site do CIEE . O CIEE Rio também recruta pessoas com deficiência. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br.No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (185), Contabilidade (51), Direito (72), Pedagogia (65), Informática (24), Esportes (22), Construção Civil (19), Comunicação (17), Arquitetura e Urbanismo (16), Design (16), Marketing (14), Psicologia (9), Química (5), Farmácia (7), Produção Mecânica (6), Gastronomia (7), Meio Ambiente (4), Nutrição (4), Enfermagem (4), Recursos Humanos (3), Atendimento ao cliente (2), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (2), Fisioterapia (2), Geomática (2), Turismo e Hotelaria (2), Audiovisual - Graduação (1), Biblioteconomia (1), Comércio Exterior (1), Geociências (1), Licenciatura (1), Moda (1), Odontologia (1), Projetos - Superior (1) e Secretariado (1).Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (11), Psicologia (1), Farmácia (2), Biomedicina (1), Comunicação (1) e Direito (1).Em Resende, as vagas são para Pedagogia (13), Administração (3), Direito (3) e Enfermagem (1).Em Campos, há oportunidades para Administração (5), Informática (1) e Pedagogia (1).Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (12), Pedagogia (8), Psicologia (1), Contabilidade (1), Direito (1) e Engenharia Ambiental (1).Em Niterói, há vagas para Administração (11), Construção Civil (8), Contabilidade (5), Letras (3), Pedagogia (3), Gastronomia (2), Marketing (2), Biomedicina (1), Esportes (1), Informática (1), Química (1), Recursos Humanos (1) e Telecomunicações (1).Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (4), Marketing (1) e Pedagogia (1).Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Pedagogia (8), Administração (7), Contabilidade (4), Química (2), Direito (1), Engenharia de Produção (1) e Farmácia (1).Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (1) e Marketing (1).Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (79), Administração (5), Psicologia (2) e Arquitetura e Urbanismo (1).Em Três Rios, há oportunidades para Administração (11), Direito (1) e Informática (1).Em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (11), Direito (1) e Veterinária (1).Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, o Rio de Janeiro concentra vagas para Aprendiz (288), Ensino Médio (139), Técnico em Administração (13), Técnico em Saúde (9), Técnico em Segurança (6), Técnico em Elétrica-Eletrônica (5), Técnico em Mecânica (5), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Informática (2), Técnico em Marketing (2) e Técnico em Indústria (1).Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (24), Ensino Médio (7) e Técnico em Administração (1).Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (3), Ensino Médio (2) e Técnico em Saúde (1).Em Campos, há vagas para Ensino Médio (26), Aprendiz (12), Técnico em Administração (5), Técnico em Farmácia (1) e Técnico em Segurança (1).Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (38), Ensino Médio (19), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Logística (2), Técnico em Administração (1) e Técnico em Saúde (1).Em Niterói, há vagas para Ensino Médio (38), Aprendiz (22), Técnico em Administração (1) e Técnico em Construção Civil (1).Em Nova Friburgo, há oportunidades para Aprendiz (9) e Ensino Médio (9).Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Ensino Médio (27), Aprendiz (25), Técnico em Administração (5), Técnico em Saúde (2) e Técnico em Informática (1).Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (4), Ensino Médio (4), Técnico em Administração (1) e Técnico em Marketing (1).Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (20) e Ensino Médio (3).Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Aprendiz (1) e Ensino Médio (1).Já em Teresópolis, há uma vaga para Aprendiz e três para Ensino Médio.

Mudes





As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (41), ciências contábeis (9) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 33 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 7 no total e também 15 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 38 vagas. Sendo técnico em administração (9) e técnico em eletrônica (6). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 24 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (2), ensino médio (16) e superior (6). A Fundação Mudes oferece 189 oportunidades, nesta semana. Destas, 117 são vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (41), ciências contábeis (9) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 33 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 7 no total e também 15 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 38 vagas. Sendo técnico em administração (9) e técnico em eletrônica (6). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.As vagas para contratação CLT somam 24 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (2), ensino médio (16) e superior (6).

Ortobom





As oportunidades são para diferentes cargos, como auxiliar de produção, vendedor, analista people analytics, especialista de dados analytics, advogado especialista tributário, analista contábil, jovem aprendiz administrativo, assistente de suprimentos e outros.



Além do salário, os candidatos podem contar com benefícios, entre eles plano de saúde, plano odontológico, desconto em faculdade e em farmácia e premiação por assiduidade. O pacote, no entanto, varia de acordo com o cargo e região.



Para obter mais informações, incluindo localidade e benefícios, e se candidatar às vagas, basta acessar o A empresa do setor de colchões Ortobom abriu 31 vagas de trabalho no Rio de Janeiro.As oportunidades são para diferentes cargos, como auxiliar de produção, vendedor, analista people analytics, especialista de dados analytics, advogado especialista tributário, analista contábil, jovem aprendiz administrativo, assistente de suprimentos e outros.Além do salário, os candidatos podem contar com benefícios, entre eles plano de saúde, plano odontológico, desconto em faculdade e em farmácia e premiação por assiduidade. O pacote, no entanto, varia de acordo com o cargo e região.Para obter mais informações, incluindo localidade e benefícios, e se candidatar às vagas, basta acessar o site . Os interessados devem utilizar os filtros de busca, como localização e setor para encontrar as oportunidades mais alinhadas ao perfil.

ViaRio

A Via Rio está com três vagas abertas na rodovia Transolímpica para cargos de supervisão nas áreas de manutenção de equipamentos e sistemas, conservação e tráfego. As oportunidades são destinadas a candidatos internos e externos.



Os profissionais contratados vão atuar na operação da rodovia, em atividades como manutenção da infraestrutura e dos equipamentos, conservação da via, atendimento aos usuários e controle do tráfego.

Entre os benefícios estão: assistência médica-hospitalar, assistência odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, vale transporte ou estacionamento no local.



Os interessados devem verificar os requisitos de cada vaga e fazer a inscrição pelos link definidos para cada cargo.



* Reportagem dos estagiários Rodrigo Maciel e Felipe Scofield, sob supervisão de Karilayn Areias