Para o atendimento no Sine, é preciso identidade, CPF, carteira de trabalho e número do PIS/PasepDivulgação
Quem já possui experiência profissional pode concorrer a vagas como atendente de loja (100), vendedor interno (20), chapeiro (15), copeira de hospital (6) e cozinheiro hospitalar (3), além de outras funções.
Também há opções para quem procura o primeiro emprego. A maior oferta é de 700 vagas para operador de teleatendimento, função que não exige experiência anterior. Também estão disponíveis oportunidades para auxiliar de cozinha, com 10 vagas, e ajudante de depósito, com duas, entre outras
Os interessados podem consultar as vagas e se candidatar pelo portal Oportunidades Cariocas. Também é possível procurar uma unidade da Central do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário levar RG, CPF, PIS e currículo.
Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o email vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad), na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.
A Região Metropolitana oferece remuneração de dois a três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para as funções de motorista de ônibus rodoviário, em Belford Roxo. Na mesma região, também há oportunidades que oferecem remuneração de até dois salários mínimos (R$ 3.242) para a função de auxiliar administrativo, em Niterói, auxiliar de contabilidade, em Duque de Caxias e operador de caixa, em Jacarepaguá. Para pessoas com deficiência (PcD), são 177 vagas para diferentes funções e remunerações.
Na Região Serrana, todas as 131 oportunidades de emprego são para o município de Teresópolis, com remuneração de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242). Entre as funções estão a de auxiliar de limpeza, auxiliar em saúde bucal, analista de marketing, oficial de serviços na manutenção de edificações, sushiman, entre outras.
No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (185), Contabilidade (51), Direito (72), Pedagogia (65), Informática (24), Esportes (22), Construção Civil (19), Comunicação (17), Arquitetura e Urbanismo (16), Design (16), Marketing (14), Psicologia (9), Química (5), Farmácia (7), Produção Mecânica (6), Gastronomia (7), Meio Ambiente (4), Nutrição (4), Enfermagem (4), Recursos Humanos (3), Atendimento ao cliente (2), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (2), Fisioterapia (2), Geomática (2), Turismo e Hotelaria (2), Audiovisual - Graduação (1), Biblioteconomia (1), Comércio Exterior (1), Geociências (1), Licenciatura (1), Moda (1), Odontologia (1), Projetos - Superior (1) e Secretariado (1).
Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (11), Psicologia (1), Farmácia (2), Biomedicina (1), Comunicação (1) e Direito (1).
Em Resende, as vagas são para Pedagogia (13), Administração (3), Direito (3) e Enfermagem (1).
Em Campos, há oportunidades para Administração (5), Informática (1) e Pedagogia (1).
Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (12), Pedagogia (8), Psicologia (1), Contabilidade (1), Direito (1) e Engenharia Ambiental (1).
Em Niterói, há vagas para Administração (11), Construção Civil (8), Contabilidade (5), Letras (3), Pedagogia (3), Gastronomia (2), Marketing (2), Biomedicina (1), Esportes (1), Informática (1), Química (1), Recursos Humanos (1) e Telecomunicações (1).
Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (4), Marketing (1) e Pedagogia (1).
Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Pedagogia (8), Administração (7), Contabilidade (4), Química (2), Direito (1), Engenharia de Produção (1) e Farmácia (1).
Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (1) e Marketing (1).
Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (79), Administração (5), Psicologia (2) e Arquitetura e Urbanismo (1).
Em Três Rios, há oportunidades para Administração (11), Direito (1) e Informática (1).
Em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (11), Direito (1) e Veterinária (1).
Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, o Rio de Janeiro concentra vagas para Aprendiz (288), Ensino Médio (139), Técnico em Administração (13), Técnico em Saúde (9), Técnico em Segurança (6), Técnico em Elétrica-Eletrônica (5), Técnico em Mecânica (5), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Informática (2), Técnico em Marketing (2) e Técnico em Indústria (1).
Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (24), Ensino Médio (7) e Técnico em Administração (1).
Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (3), Ensino Médio (2) e Técnico em Saúde (1).
Em Campos, há vagas para Ensino Médio (26), Aprendiz (12), Técnico em Administração (5), Técnico em Farmácia (1) e Técnico em Segurança (1).
Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (38), Ensino Médio (19), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Logística (2), Técnico em Administração (1) e Técnico em Saúde (1).
Em Niterói, há vagas para Ensino Médio (38), Aprendiz (22), Técnico em Administração (1) e Técnico em Construção Civil (1).
Em Nova Friburgo, há oportunidades para Aprendiz (9) e Ensino Médio (9).
Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Ensino Médio (27), Aprendiz (25), Técnico em Administração (5), Técnico em Saúde (2) e Técnico em Informática (1).
Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (4), Ensino Médio (4), Técnico em Administração (1) e Técnico em Marketing (1).
Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (20) e Ensino Médio (3).
Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Aprendiz (1) e Ensino Médio (1).
Já em Teresópolis, há uma vaga para Aprendiz e três para Ensino Médio.
As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (41), ciências contábeis (9) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 33 vagas.
Há chances para estágio no Ensino Médio, são 7 no total e também 15 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 38 vagas. Sendo técnico em administração (9) e técnico em eletrônica (6). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.
As vagas para contratação CLT somam 24 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (2), ensino médio (16) e superior (6).
As oportunidades são para diferentes cargos, como auxiliar de produção, vendedor, analista people analytics, especialista de dados analytics, advogado especialista tributário, analista contábil, jovem aprendiz administrativo, assistente de suprimentos e outros.
Além do salário, os candidatos podem contar com benefícios, entre eles plano de saúde, plano odontológico, desconto em faculdade e em farmácia e premiação por assiduidade. O pacote, no entanto, varia de acordo com o cargo e região.
Para obter mais informações, incluindo localidade e benefícios, e se candidatar às vagas, basta acessar o site. Os interessados devem utilizar os filtros de busca, como localização e setor para encontrar as oportunidades mais alinhadas ao perfil.
Os profissionais contratados vão atuar na operação da rodovia, em atividades como manutenção da infraestrutura e dos equipamentos, conservação da via, atendimento aos usuários e controle do tráfego.
Entre os benefícios estão: assistência médica-hospitalar, assistência odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, vale transporte ou estacionamento no local.
Os interessados devem verificar os requisitos de cada vaga e fazer a inscrição pelos link definidos para cada cargo.