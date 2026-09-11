Prazo para se inscrever vai de 1º a 21 de setembro de 2026, com encerramento às 23h59 do último dia - Divulgação

Prazo para se inscrever vai de 1º a 21 de setembro de 2026, com encerramento às 23h59 do último diaDivulgação

Publicado 11/09/2026 11:40

O Impacta, programa de bolsas do Grupo Salta Educação, abriu o processo de seleção para o ciclo de 2027, com vagas para os colégios Pensi e pH, no Rio de Janeiro. O prazo para se inscrever vai de 1º a 21 de setembro de 2026, com encerramento às 23h59 do último dia. A participação é on-line e completamente gratuita.





O foco do programa são estudantes de baixa renda da rede pública de ensino. As vagas são voltadas para alunos que cursarão o 8º ou o 9º ano do Ensino Fundamental ou a 1ª série do Ensino Médio em 2027. A bolsa garante 100% de isenção na mensalidade, além de material didático a custo social.



O programa também inclui acompanhamento psicossocial contínuo, realizado por uma equipe de psicólogas, com foco no bem-estar e na permanência dos jovens. O benefício permanece ativo até a conclusão dos estudos, desde que o estudante mantenha os requisitos acadêmicos e disciplinares. LEIA MAIS! ONG promove feirão de empregos com mais de 1 mil vagas O foco do programa são estudantes de baixa renda da rede pública de ensino. As vagas são voltadas para alunos que cursarão o 8º ou o 9º ano do Ensino Fundamental ou a 1ª série do Ensino Médio em 2027. A bolsa garante 100% de isenção na mensalidade, além de material didático a custo social.O programa também inclui acompanhamento psicossocial contínuo, realizado por uma equipe de psicólogas, com foco no bem-estar e na permanência dos jovens. O benefício permanece ativo até a conclusão dos estudos, desde que o estudante mantenha os requisitos acadêmicos e disciplinares.

Para participar, o candidato precisa ter cursado a maior parte de sua vida escolar na rede pública, estar matriculado em escola pública em 2026, na série imediatamente anterior à vaga pretendida, e comprovar renda familiar per capita de até dois salários mínimos.



O processo seletivo ocorre nas seguintes fases:

- Na primeira etapa, o candidato deve preencher o formulário no site do Instituto Salta ( www.institutosalta.com ), onde também está disponível o edital;

- Na sequência, a equipe realiza a análise da candidatura para comprovação dos pré-requisitos e condições socioeconômicas;

- Em seguida, os candidatos fazem uma prova on-line de Português e Matemática, seguida de uma dinâmica em grupo virtual focada em diálogo e criatividade;

- As etapas finais englobam uma entrevista com as famílias, diretores e a equipe do Impacta, culminando na aprovação e no encaminhamento para a matrícula.

Desde sua criação, em 2021, o programa já beneficiou mais de 400 alunos. "O programa não muda apenas a realidade do aluno ao ampliar suas oportunidades e perspectivas para o futuro, mas também inspira seu entorno, como pais, irmãos e toda a comunidade local", afirma Gabriela Paz, uma das líderes da área de Responsabilidade Social do Grupo Salta Educação.