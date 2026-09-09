Bolsistas da Ternium - Divulgação/Ternium

Bolsistas da TerniumDivulgação/Ternium

Publicado 09/09/2026 12:43

Itaguaí - Alunos de Itaguaí foram destaque na cerimônia do Programa Bolsas Roberto Rocca, realizado pela Ternium, que reconhece estudantes pelo desempenho e pela excelência acadêmica. Ao todo, 290 jovens dos ensinos médio e superior foram premiados durante o evento realizado no auditório da Escola Técnica Roberto Rocca, em Santa Cruz.

Cerca de 190 beneficiados são de Itaguaí Divulgação/Ternium

O município de Itaguaí teve 120 estudantes contemplados, consolidando uma participação expressiva no programa. O evento reuniu alunos, familiares, representantes da comunidade acadêmica e da Ternium, além de contar com uma roda de conversa entre bolsistas e uma palestra do medalhista paralímpico Daniel Dias.

Daniel Dias paralímpico incentiva estudantes e universitários durante cerimônia de entrega das Bolsas Roberto Rocca Divulgação/Ternium

Realizado pelo Grupo Techint, do qual a Ternium faz parte, o programa completa 50 anos em 2026. No Brasil, a iniciativa chega à oitava edição, contemplando 250 estudantes do ensino médio, com bolsas de R$ 2,8 mil, e 40 universitários de engenharia, que recebem bolsas de R$ 9 mil.

A iniciativa atende alunos de escolas públicas de Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Itaguaí, com atendimento também a universitários, além da Zona Oeste do Rio e Seropédica.

Em Itaguaí, o Cefet foi a instituição com o maior número de bolsistas, com 85 estudantes contemplados. Desse total, 75 são alunos do ensino médio e 10 da graduação. Segundo a diretora Institucional e de Relações com a Comunidade da Ternium, Fernanda Candeias, o programa busca estimular a cultura da excelência entre os jovens e reconhecer o esforço dos estudantes.

-A excelência está no nosso DNA e em tudo o que fazemos. Com o programa, queremos estimular essa cultura entre os estudantes e reconhecer aqueles que se destacam pelo esforço e pelo desempenho- afirmou.

O presidente da Ternium Brasil, Titus Schaar, destacou que o reconhecimento vai além do valor financeiro e contribui para fortalecer a confiança dos estudantes em suas próprias capacidades.

-Vocês são excelentes no que fazem e conseguiram mostrar isso para seus professores, seus pais e para nós. Mas o mais importante é que vocês mesmos reconheçam o quanto são capazes - disse.

Para Schaar, a excelência é resultado da combinação entre talento e dedicação.

-O talento é algo que a natureza nos dá, mas o diferencial está no esforço para manter a excelência. É para isso que premiamos vocês: para encorajá-los a seguir buscando o melhor ao longo de suas vidas - afirmou.

Bolsas ampliam perspectivas para os estudantes

Entre os estudantes de Itaguaí reconhecidos está Pedro Pinheiro, aluno do Cefet, que recebeu a bolsa pela terceira vez. Para ele, além de "representar uma conquista, o reconhecimento contribui para aumentar a confiança e a motivação para continuar estudando".

Pedro destacou que as premiações anteriores fizeram com que se sentisse mais seguro para manter o desempenho acadêmico e continuar fazendo parte do programa.

Outro aluno do Cefet, Igor Andrade, já foi premiado cinco vezes. Antes de se tornar Global Trainee da Ternium, ele iniciou sua trajetória na empresa como jovem aprendiz, período em que conheceu o Programa Bolsas Roberto Rocca.

Segundo Igor, a possibilidade de receber o reconhecimento contribuiu para aumentar seu foco nos estudos. Para ele, o programa ajudou a estabelecer objetivos e a manter a dedicação ao longo da trajetória acadêmica e profissional.

Gabriela Alves também representa a continuidade do programa. Depois de receber a bolsa durante o ensino médio, ela foi contemplada pela primeira vez na modalidade universitária. Atualmente, cursa Engenharia de Materiais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Para Gabriela, "a nova bolsa simboliza o reconhecimento pelo caminho percorrido e também serve como incentivo para continuar buscando novas oportunidades".

O encerramento da cerimônia contou com a participação do medalhista paralímpico Daniel Dias, que compartilhou sua trajetória e falou aos estudantes sobre a importância da persistência, da disciplina e da dedicação para superar desafios.

Durante a palestra, Daniel ressaltou "que o talento, sozinho, não é suficiente para alcançar grandes objetivos. Segundo o atleta, dedicação, disciplina, treinamento e a disposição para enfrentar escolhas difíceis são fundamentais para transformar potencial em resultados".

O medalhista também falou sobre a importância de valorizar o processo durante a busca por um sonho. Para ele, nem sempre os resultados acontecem conforme o planejado, mas os desafios fazem parte do aprendizado e da evolução.

As Bolsas Roberto Rocca fazem parte das iniciativas do Grupo Techint voltadas ao estímulo e reconhecimento da educação. O programa busca ampliar oportunidades para estudantes e contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde o grupo atua, tendo como pilares valores como excelência, inovação, segurança, meio ambiente, transparência e trabalho colaborativo.