Cancelamento do desfile de 7 de setembroDivulgação/Rede oficial da Prefeitura
Fim de semana de chuva na Costa Verde
Desde ontem (5) a chuva não para no litoral e na região metropolitana do Rio. A instabilidade levou a Prefeitura de Itaguaí cancelar o desfile de 7 de setembro
Homem é preso após se passar por funcionário da Prefeitura de Itaguaí
Suspeito apresentou contracheques e pedido de empréstimo com dados falsos atribuídos à Prefeitura em agência bancária do Centro
Três são presos com pistola e drogas durante ação da PM em Itaguaí
Os suspeitos foram detidos durante patrulhamento no Sem Terra, onde policiais apreenderam uma pistola, munições e grande quantidade de drogas
Operação da Polícia Civil mira desmanche de veículos e furto de cabos em Itaguaí
A ação é da 50ª DP que cumpriu 11 mandados em dois municípios do Rio, entre eles na região metropolitana. Três pessoas foram presas em flagrante
Tarifa do Free Flow na Rio-Santos terá reajuste a partir de setembro
Motoristas pagarão até R$ 8,20 nos fins de semana e feriados nos pórticos de Paraty, Mangaratiba e Itaguaí. Através do aplicativo da CNH motoristas já têm acesso aos canais da concessionária
Casal é preso após dois veículos serem incendiados em Itaguaí
Suspeitos foram levados à 165ª DP após PM apreender moto e galão de gasolina; incêndio provocou desvio no trânsito da rodovia
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