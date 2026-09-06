Cancelamento do desfile de 7 de setembro - Divulgação/Rede oficial da Prefeitura

Cancelamento do desfile de 7 de setembroDivulgação/Rede oficial da Prefeitura

Publicado 06/09/2026 17:15 | Atualizado 06/09/2026 17:42

Costa Verde - Alerta para quem mora em área de risco e aos motoristas que estão passado pela Rio-Santos, na altura de Itaguaí em direção à Costa Verde. Chove muito na região neste domingo (6). Desde ontem, Capotagem, em Mangaratiba e colisão, em Paraty, foram registrados, inclusive com morte. A previsão leva a prefeitura a cancelar o desfile de sete de setembro das escolas da rede pública.

Centro de Itaguaí tarde deste domingo Divulgação/Reprodução Rede Social

Moradores postaram nas redes sociais a chuva forte que atinge a cidade metropolitana do Rio. O mau tempo tem deixado moradores apreensivos por conta dos últimos temporais carregados de rajadas de ventos com mais de 70km/h. Moradores devem evitar exposição embaixo de árvores e estruturas que possam oferecer risco e a áreas vulneráveis a deslizamentos de terra.

A queda na temperatura foi divulgada pelos serviços de meteorologia do Estado. Não há previsão de tempestade. A frente fria que atinge Itaguaí e a Costa Verde neste feriado prolongado da Independência trouxe frio e muita chuva. Segundo o INMET o tempo segue instável na região, com possibilidade de chuva e vento ao longo deste domingo.

Devido a previsão do tempo a prefeitura de Itaguaí emitiu uma nota neste domingo (6) de cancelamento do desfile cívico alusivo ao Dia da Independência do Brasil nesta segunda-feira 7 de setembro. ( Foto ao lado)

Volta pra casa

Atenção para quem vai antecipar a volta pra casa, neste feriado prolongado. Redobre a atenção nos trechos críticos da rodovia Rio-Santos, (Itacuruçá, Mangaratiba e Angra) onde são registrados altos índices de acidentes, principalmente, sentido Angra. Com a chuva, a noite, a visibilidade fica comprometida. Itens como o cinto de segurança, devem ser utilizados e ainda evitar ultrapassagem e manter a velocidade permitida. Álcool e direção não combinam. A PRF está com equipes ao longo da BR 101, coibindo qualquer tipo de infração.

Mais de 400 mil veículos devem passar pela rodovia até segunda-feira (7), feriado da Independência.