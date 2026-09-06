Drogas apreendidas pela PM na comunidade do Sem TerraDivulgação/Reprodução PM
Três são presos com pistola e drogas durante ação da PM em Itaguaí
Os suspeitos foram detidos durante patrulhamento no Sem Terra, onde policiais apreenderam uma pistola, munições e grande quantidade de drogas
Operação da Polícia Civil mira desmanche de veículos e furto de cabos em Itaguaí
A ação é da 50ª DP que cumpriu 11 mandados em dois municípios do Rio, entre eles na região metropolitana. Três pessoas foram presas em flagrante
Tarifa do Free Flow na Rio-Santos terá reajuste a partir de setembro
Motoristas pagarão até R$ 8,20 nos fins de semana e feriados nos pórticos de Paraty, Mangaratiba e Itaguaí. Através do aplicativo da CNH motoristas já têm acesso aos canais da concessionária
Casal é preso após dois veículos serem incendiados em Itaguaí
Suspeitos foram levados à 165ª DP após PM apreender moto e galão de gasolina; incêndio provocou desvio no trânsito da rodovia
Homem detido pela PM resiste à abordagem e morde policial, em Itaguaí
Suspeito tentou fugir duas vezes durante a ocorrência no bairro Engenho; dois agentes precisaram de atendimento médico. Na manhã de hoje dois veículos foram incendiados na Rio-Santos
Centro de Memória promove tour com realidade virtual em Itaguaí
Experiência gratuita com óculos Meta apresenta passeios imersivos, exposição sobre povos indígenas, jogos artesanais e troca de livros
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