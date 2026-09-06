Drogas apreendidas pela PM na comunidade do Sem TerraDivulgação/Reprodução PM

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Jaciara Santos
Itaguaí - Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) prenderam três homens durante uma ação de patrulhamento na Comunidade do Sem Terra, em Itaguaí, nessa sexta-feira (4). Segundo a corporação, a região é apontada como área de influência de uma facção criminosa que atua na capital, com ramificações nas cidades da Costa Verde.
PM em ação no Sem Terra - Divulgação/Polícia Militar
PM em ação no Sem TerraDivulgação/Polícia Militar
 
Durante a operação, os agentes teriam identificado criminosos ligados ao tráfico, que tentaram fugir ao perceber a aproximação da equipe. Após um cerco policial, três indivíduos foram capturados.
Com um dos detidos, os policiais encontraram uma pistola com a numeração suprimida e seis munições. Também foram apreendidas 552 pedras de crack, 120 sacolés de cocaína e 192 trouxinhas de maconha.
Os três suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia da região, onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis foram adotadas.
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Drogas apreendidas pela PM na comunidade do Sem Terra
PM em ação no Sem Terra
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