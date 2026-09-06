Preso em flagrante dentro da agência bancária em Itaguaí - Divulgação/PC

Preso em flagrante dentro da agência bancária em ItaguaíDivulgação/PC

Publicado 06/09/2026 16:11

Itaguaí - Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por policiais da 50ª DP (Itaguaí) na sexta-feira (4), dentro de uma agência do Banco do Brasil, no centro de Itaguaí.

Segundo a Polícia Civil de Itaguaí, o suspeito Ygor de Paula Araújo, teria apresentado documentos com informações falsas atribuídas à Prefeitura de Itaguaí, entre eles contracheques e uma solicitação de empréstimo consignado. A suspeita é de que os documentos seriam utilizados para tentar obter crédito junto à instituição bancária.

Após a chegada dos agentes e constatada a denúncia, o homem foi conduzido à delegacia. O caso foi registrado como tentativa de estelionato e uso de documento falso. O suspeito foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.