Preso em flagrante dentro da agência bancária em ItaguaíDivulgação/PC

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Jaciara Santos
Itaguaí - Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por policiais da 50ª DP (Itaguaí) na sexta-feira (4), dentro de uma agência do Banco do Brasil, no centro de Itaguaí. 
Segundo a Polícia Civil de Itaguaí, o suspeito Ygor de Paula Araújo,  teria apresentado documentos com informações falsas atribuídas à Prefeitura de Itaguaí, entre eles contracheques e uma solicitação de empréstimo consignado. A suspeita é de que os documentos seriam utilizados para tentar obter crédito junto à instituição bancária.
Após a chegada dos agentes e constatada a denúncia, o homem foi conduzido à delegacia. O caso foi registrado como tentativa de estelionato e uso de documento falso. O suspeito foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.
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