Evento gratuito acontece das 9h às 16hReprodução / Instagram

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Victor Louro
A ONG Alfa realiza, neste sábado (12), a quinta edição do Feirão pela Empregabilidade, com mais de 1 mil vagas em diversas áreas. O evento gratuito acontecerá na Igreja UP House, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, das 9h às 16h.

As oportunidades são destinadas a diferentes públicos. Há vagas para pessoas com mais de 50 anos, pessoas com deficiência (PCDs), Jovem Aprendiz e estágio. Segundo os organizadores, o evento também promove networking, orientação e aproximação entre candidatos e recrutadores.

Entre as empresas que já confirmaram a participação, estão Mamma Jamma, CIEE, Grupo Macro, Evo Estágios, VDC RH+, ESPM, Vivario, Hallen Alamo, Assaí Atacadista, Conecta Emprego, MFG, My Clean, Bela Ferraz, Adepe, Hospital Casa, Camp Mangueira, Verzani, Tapí, e Bio Extratus.

Para participar da feira de empregos, basta comparecer ao local, na Rua da Passagem, 39, térreo. Os interessados podem obter mais informações sobre o evento por meio do Instagram da ONG Alfa, @ong_alfa.
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci