Evento gratuito acontece das 9h às 16hReprodução / Instagram
As oportunidades são destinadas a diferentes públicos. Há vagas para pessoas com mais de 50 anos, pessoas com deficiência (PCDs), Jovem Aprendiz e estágio. Segundo os organizadores, o evento também promove networking, orientação e aproximação entre candidatos e recrutadores.
Entre as empresas que já confirmaram a participação, estão Mamma Jamma, CIEE, Grupo Macro, Evo Estágios, VDC RH+, ESPM, Vivario, Hallen Alamo, Assaí Atacadista, Conecta Emprego, MFG, My Clean, Bela Ferraz, Adepe, Hospital Casa, Camp Mangueira, Verzani, Tapí, e Bio Extratus.
Para participar da feira de empregos, basta comparecer ao local, na Rua da Passagem, 39, térreo. Os interessados podem obter mais informações sobre o evento por meio do Instagram da ONG Alfa, @ong_alfa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.