Cursos do Senai, Senac e Faetec acontecem no contraturno das aulas regulares - PAULA JOHAS/DIVULGAÇÃO

Cursos do Senai, Senac e Faetec acontecem no contraturno das aulas regularesPAULA JOHAS/DIVULGAÇÃO

Publicado 10/09/2026 20:43

Alunos da rede estadual de ensino já podem se inscrever em cursos de formação profissional. Ao todo, são 18.157 vagas em áreas como Automação Industrial, Eletrotécnica, Logística, Mecânica, Estética e Administração. As aulas serão oferecidas por Faetec, Senai e Senac.

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Os cursos acontecem no contraturno das aulas regulares, ou seja, o estudante pode fazer a formação profissional sem deixar de frequentar a escola. Para participar, é preciso morar a até cinco quilômetros do local onde o curso será realizado.



As vagas estão relacionadas ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que prevê a ampliação da formação profissional para estudantes da rede pública. Na semana passada, também foram abertas mais de 12 mil vagas em cursos da Faetec. Com isso, o número de vagas anunciadas pelo Estado nas duas ações passa de 30 mil. Os cursos acontecem no contraturno das aulas regulares, ou seja, o estudante pode fazer a formação profissional sem deixar de frequentar a escola. Para participar, é preciso morar a até cinco quilômetros do local onde o curso será realizado.As vagas estão relacionadas ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que prevê a ampliação da formação profissional para estudantes da rede pública. Na semana passada, também foram abertas mais de 12 mil vagas em cursos da Faetec. Com isso, o número de vagas anunciadas pelo Estado nas duas ações passa de 30 mil.

Para saber se pode participar, o aluno deve procurar a escola onde estuda e verificar se ela está entre as unidades incluídas no programa. A própria escola vai fornecer o link para inscrição no curso escolhido.



No caso da Faetec, o prazo para inscrição vai até 21 de setembro. Para os cursos do Senai e do Senac, o cadastro pode ser feito até 30 de setembro. Depois da inscrição, o estudante deve ir à unidade onde fará o curso para confirmar a matrícula. É necessário levar os documentos informados durante o cadastro.





As oportunidades são destinadas a jovens que estejam cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio e tenham 16 anos ou mais no ato da matrícula. Os selecionados terão ajuda de custo. Com duração de 10 a 18 meses, as formações podem ser oferecidas de forma presencial ou híbrida. Como serão ministradas de forma concomitante, ao concluir o Ensino Médio, o aluno receberá também o certificado técnico. O objetivo é que, enquanto conclui a educação básica, o estudante já comece a construir seu currículo profissional.



As aulas serão ministradas nas unidades do Senac de Bonsucesso, Botafogo, Campo Grande, Centro Politécnico (Riachuelo), Copacabana, Irajá, Madureira, Marechal Floriano, Santa Luzia e Barra da Tijuca, na capital do Rio de Janeiro, além dos municípios de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Conceição de Macabu, Itaperuna, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio das Ostras, São João de Meriti, Santo Antonio de Pádua, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda. Além disso, em 13 escolas estaduais selecionadas, serão oferecidos os cursos Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Logística.

As 10 mil vagas do Senac RJ serão oferecidas em 30 unidades da instituição em todo o estado e em 13 escolas estaduais fluminenses. As inscrições devem ser feitas pelo link As oportunidades são destinadas a jovens que estejam cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio e tenham 16 anos ou mais no ato da matrícula. Os selecionados terão ajuda de custo. Com duração de 10 a 18 meses, as formações podem ser oferecidas de forma presencial ou híbrida. Como serão ministradas de forma concomitante, ao concluir o Ensino Médio, o aluno receberá também o certificado técnico. O objetivo é que, enquanto conclui a educação básica, o estudante já comece a construir seu currículo profissional.As aulas serão ministradas nas unidades do Senac de Bonsucesso, Botafogo, Campo Grande, Centro Politécnico (Riachuelo), Copacabana, Irajá, Madureira, Marechal Floriano, Santa Luzia e Barra da Tijuca, na capital do Rio de Janeiro, além dos municípios de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Conceição de Macabu, Itaperuna, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio das Ostras, São João de Meriti, Santo Antonio de Pádua, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda. Além disso, em 13 escolas estaduais selecionadas, serão oferecidos os cursos Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Logística.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Larissa Amaral