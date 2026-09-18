Mutirão para negociação de dívidas realizado no Tijuca Tênis Clube, nesta terça-feira (15). - Carlos Elias Junior/Agência O Dia

Mutirão para negociação de dívidas realizado no Tijuca Tênis Clube, nesta terça-feira (15).Carlos Elias Junior/Agência O Dia

Publicado 18/09/2026 07:40 | Atualizado 18/09/2026 08:24

Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas já resultou na negociação de R$ 1,271 milhão em débitos na capital. A ação termina nesta sexta-feira (18), com distribuição de senhas das 9h às 14h, e reúne empresas e instituições para facilitar a regularização de pendências financeiras dos consumidores.

Para participar, é necessário levar documento oficial com foto, CPF e, se possível, contratos, boletos, faturas ou comprovantes relacionados às dívidas.

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Entre os serviços oferecidos estão a negociação direta com os credores, a busca por descontos e condições especiais de pagamento e orientações para reorganizar o orçamento familiar, incluindo informações sobre os mecanismos previstos na Lei do Superendividamento.





Os consumidores podem consultar os endereços, horários e a lista de empresas participantes no site oficial do mutirão: Na Região Metropolitana e no interior, os atendimentos serão realizados de 22 a 24 de setembro, com distribuição de senhas das 9h às 14h.Os consumidores podem consultar os endereços, horários e a lista de empresas participantes no site oficial do mutirão: www.mutiraodoconsumidor.com.br

A mobilização alcançará todas as regiões do estado ao longo da próxima semana, com a participação de mais de 40 empresas e instituições, entre bancos, operadoras de telefonia, concessionárias de água e energia, instituições de ensino, conselhos profissionais e varejistas.

A iniciativa foi elogiada pelo militar Wagner de Santana Araújo, que conversou com O DIA e defendeu a realização de mais eventos desse tipo: "Eu vim no feirão com uma expectativa de resolver tudo, porque estou vendo que as pessoas querem ajudar, estão se dispondo. Eu acho isso muito bacana. Ainda acho que isso aqui tinha que ter pelo menos três vezes ao ano. Sei que é complexo, que gera muito trabalho, mas ajuda muitas pessoas. Um nome limpo abre portas para tudo. Compra de casa, compra de carro novo, qualquer coisa. Com o nome sujo, a gente não consegue nada e infelizmente muita gente não sabe disso".

Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do PROCON-RJ, a ação reúne empresas e instituições para facilitar a regularização de pendências financeiras dos consumidores.



Serviço

Data: até 18 de setembro

Local: Tijuca Tênis Clube — Rua Conde de Bonfim, 451, Tijuca

Distribuição de senhas: das 9h às 14h