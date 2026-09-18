Agentes encontraram insumos separados para serem comercializados - Divulgação

Agentes encontraram insumos separados para serem comercializados Divulgação

Publicado 18/09/2026 08:11

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Na ação, foram encontrados diversos insumos armazenados em condições insalubres, alguns deles fora do prazo de validade, já separados em carrinhos para serem comercializados em feiras, como a da Pavuna.A investigação começou após a representante de uma empresa comunicar o desaparecimento de mercadorias durante um serviço de transporte contratado mediante fraude. Um dos envolvidos teria se apresentado como responsável de uma companhia que oferecia caminhão, motorista e ajudante para realizar as entregas. Após o início da atividade, clientes informaram que as mercadorias não haviam sido recebidas. A empresa também constatou que os recibos de entrega continham carimbos falsificados.A partir do trabalho de inteligência, os policiais identificaram representantes de estabelecimentos comerciais que teriam recebido as cargas provenientes do crime, além de pessoas envolvidas na operação de transporte. Ao menos seis pessoas foram identificadas como possíveis integrantes do esquema.As diligências realizadas pela 38ª DP apontaram indícios de furto mediante abuso de confiança, receptação qualificada e associação criminosa. As buscas têm como objetivo apreender materiais que possam contribuir para a elucidação dos fatos, além de aprofundar a investigação sobre a participação de cada envolvido e identificar outros integrantes da rede.A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são 1.110 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em mais de R$ 56 milhões. As medidas são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em pedidos de bloqueios de bens e valores.