Represália às ações policiais - Rede Social

Represália às ações policiaisRede Social

Publicado 18/09/2026 06:57



A Polícia Militar intensifica o policiamento na região de Jacarepaguá, na manhã desta sexta-feira (18), após intenso tiroteio registrado na noite anterior. Segundo a corporação, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram uma operação para reprimir o crime organizado nas comunidades da Chacrinha e do Jordão, entre os bairros Tanque e Praça Seca, na Zona Sudoeste.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade do confronto. Em represália à ação, bandidos chegaram a incendiar barricadas. Até o momento, não há informações sobre presos ou apreensões.

Operação do BOPE e do 18º BPM nos Morro do Jordão e na Chacrinha (CV), na Praça Seca. Clima tenso na região. pic.twitter.com/M6cmzujI4F — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) September 18, 2026

Políciais do #BOPE e do #18BPM estão nesse momento em operação no morro do Jordão e na Chacrinha, na região da praça seca e tanque. pic.twitter.com/9OaGUU4AM2 — DIRETO DO CAOS (@Diretodocaosrj) September 18, 2026

Mais cedo, os agentes já haviam apreendido um fuzil, uma granada e drogas durante confronto na comunidade do Barão, na Praça Seca. A ocorrência foi encaminhada à 28ª DP.

Violência recorrente

A Zona Sudoeste tem sido palco de uma guerra por controle territorial entre traficantes e milicianos por disputa de território e controle da região. No final de agosto, quatro pessoas foram mortas e uma baleada em diferentes endereços de Jacarepaguá. Ao todo, 14 ônibus usados como barricadas fecharam trechos da Gardênia Azul, Curicica, Muzema e Rio das Pedras.

Na ocasião, moradores viveram momentos de terror na volta para casa. Os cantores gospel Alison e Vitória , por exemplo, usaram as redes sociais para contar que passavam pela Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, quando foram surpreendidos por criminosos armados fechando a pista.

"Acabamos de sofrer um atentado contra a nossa vida. Tentaram levar o nosso carro. Descendo da Transolímpica, quase chegando no Riocentro, dois homens fortemente armados colocando barricada no meio da estrada, depois de meia-noite. Eu e a Vitória conseguimos escapar, mas não sei a família de trás”, disse Alison.

Na mesma semana, a Polícia Militar realizou uma operação na Gardênia Azul c ontra criminosos envolvidos em disputas territoriais. Segundo a corporação, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 18° BPM (Jacarepaguá) atuam no local desde as primeiras horas do dia. Até o momento, não há informações sobre presos ou feridos.

Segundo dados Instituto de Segurança Pública (ISP), a área do 18º BPM (Jacarepaguá) liderou o ranking de letalidade violenta em julho deste ano, com 25 mortes atribuídas à disputa territorial entre grupos rivais.



