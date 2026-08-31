Cantores Alison e Vitória viveram momentos de terror - Reprodução / Instagram

Cantores Alison e Vitória viveram momentos de terrorReprodução / Instagram

Publicado 31/08/2026 10:26

Rio - Os cantores gospel Alison e Vitória revelaram ter vivido momentos de terror , na madrugada deste domingo (30). A dupla usou as redes sociais para contar que passava pela Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, quando foi surpreendida por criminosos armados fechando a pista.

“Acabamos de sofrer um atentado contra a nossa vida. Tentaram levar o nosso carro. Descendo da Transolímpica, quase chegando no Riocentro, dois homens fortemente armados colocando barricada no meio da estrada, depois de meia-noite. Eu e a Vitória conseguimos escapar, mas não sei a família de trás”, disse Alison.

“Muito triste, gente. Foi um grande livramento que Deus nos deu. Mas o nosso coração fica preocupado. Nós conseguimos sair, Deus deu um direcionamento para o Alison muito rápido. Ele conseguiu desviar, acelerou e conseguiu sair da situação. Os bandidos estavam fortemente armados apontando para a gente, eu abaixei minha cabeça no carro. Uma situação horrível”, completou Vitória.

Segundo o cantor, eles ainda seguiram pela via e não encontraram qualquer tipo de policiamento para informar sobre a situação. O casal ainda cobrou mais segurança para a região, que tem vivido constantes momentos de terror. Eles não informaram se fizeram registro de ocorrência.

“A gente trabalha à noite, anda de madrugada pela Barra e Recreio direto. E aqui, que a gente achou que ia ser um lugar de proteção, um lugar melhor, está ficando pior. A gente roda essas comunidades todinhas e nunca aconteceu isso. E aqui, no lugar que a gente achou que teria essa segurança, não está tendo. A gente pede, por favor, para dar uma atenção aqui nessa área de Barra, Recreio e Vargem. Está difícil, estamos tremendo até agora, sem voz”, suplicou Alison.

Antes de passar pelo susto, os cantores haviam participado, na tarde de sábado (29), do evento gospel Canto Pela Paz, no Parque de Madureira, na Zona Norte. A dupla é dona de músicas como “Não Toca”, “Rei do Impossível”, “Vai Pegar Fogo”, “Imensurável Amor” e mais.

Fim de semana de terror

Entre o fim da noite de sábado (29) e a madrugada deste domingo (30) quatro pessoas foram mortas e uma baleada em diferentes endereços de Jacarepaguá, também na Zona Sudoeste. Ao todo, 14 ônibus usados como barricadas fecharam trechos da Gardênia Azul, Curicica, Muzema e Rio das Pedras.

A região é alvo de frequentes confrontos devido à disputa de território entre criminosos rivais.

Nesta segunda-feira (31), a Polícia Militar realiza uma operação na Gardênia Azul contra criminosos envolvidos em disputas territoriais. Segundo a corporação, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 18° BPM (Jacarepaguá) atuam no local desde as primeiras horas do dia. Até o momento, não há informações sobre presos ou feridos.

O policiamento da região foi reforçado.