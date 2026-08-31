Fogo atingiu poste na Rua Ricardo MachadoReprodução / Redes sociais
Poste pega fogo e assusta moradores no entorno de São Januário
Imóveis na Rua Ricardo Machado ficaram sem luz por causa do incêndio, mas a situação foi normalizada ainda na madrugada de segunda
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Polícia investiga fraude e lavagem de dinheiro em negociação de imóvel
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PM realiza operação contra disputa territorial na Gardênia Azul
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