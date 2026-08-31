Fogo atingiu poste na Rua Ricardo Machado - Reprodução / Redes sociais

Fogo atingiu poste na Rua Ricardo MachadoReprodução / Redes sociais

Publicado 31/08/2026 09:51

Rio - Um poste pegou fogo no entorno do Estádio São Januário , no bairro Vasco da Gama, no fim da noite deste domingo (30). Moradores da região ficaram assustados com as faíscas e estalos causados pelo incêndio, que ainda atingiu parte da fiação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h30, para a Rua Ricardo Machado, e logo controlaram as chamas. Residências no entorno chegaram a ficar sem energia, mas funcionários da Light normalizaram a situação ainda madruga desta segunda-feira (31).

Em nota, a concessionária destacou que a região é alvo de furto de energia, prática que sobrecarrega a rede e causa danos aos equipamentos. Por fim, confirmou que a equipe técnica da empresa esteve no local para realizar os reparos no poste.