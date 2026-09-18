Assim como no ano passado, o aniversário do MEIA HORA promete lotar o Parque de Madureira com uma programação repleta de música - Divulgação

Assim como no ano passado, o aniversário do MEIA HORA promete lotar o Parque de Madureira com uma programação repleta de música Divulgação

Publicado 18/09/2026 07:00

O Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, recebe, neste sábado (19), a partir das 15h, o DAHORA Festival, evento gratuito com música, diversão e lazer ao ar livre. Revelação, Matheusinho e Rebobina estão entre as atrações, além de DJs que animam o público ao longo da programação.



O festival faz parte das comemorações pelos 21 anos do jornal MEIA HORA e será realizado em um dos principais espaços de lazer da Zona Norte. A entrada é gratuita, e a programação segue até as 22h.



O grupo Revelação será responsável pelo encerramento, com show das 20h30 às 22h. Antes, Matheusinho sobe ao palco das 19h às 20h, enquanto Rebobina se apresenta das 16h45 às 17h45. Nos intervalos, DJs comandam a festa.



O DAHORA Festival é realizado pelo Jornal Meia Hora, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira.



Criado em 19 de setembro de 2005, o MEIA HORA completa 21 anos levando ao público informação, prestação de serviços, esportes, notícias da cidade e sua irreverência característica. O jornal é o mais vendido nas bancas do Rio de Janeiro e o quarto do Brasil, de acordo com dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC).



Serviço



DAHORA Festival

Data: sábado, 19 de setembro de 2026

Local: Parque Madureira — Rio de Janeiro

Horário: das 15h às 22h

Entrada: gratuita



Programação

15h às 16h45: DJ

16h45 às 17h45: Rebobina

17h45 às 19h: DJ

19h às 20h: Matheusinho

20h às 20h30: DJ

20h30 às 22h: Revelação



Realização: Jornal Meia Hora

Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio institucional: Subprefeitura da Zona Norte e Parque Madureira



