Assim como no ano passado, o aniversário do MEIA HORA promete lotar o Parque de Madureira com uma programação repleta de música Divulgação
O festival faz parte das comemorações pelos 21 anos do jornal MEIA HORA e será realizado em um dos principais espaços de lazer da Zona Norte. A entrada é gratuita, e a programação segue até as 22h.
O grupo Revelação será responsável pelo encerramento, com show das 20h30 às 22h. Antes, Matheusinho sobe ao palco das 19h às 20h, enquanto Rebobina se apresenta das 16h45 às 17h45. Nos intervalos, DJs comandam a festa.
O DAHORA Festival é realizado pelo Jornal Meia Hora, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira.
Criado em 19 de setembro de 2005, o MEIA HORA completa 21 anos levando ao público informação, prestação de serviços, esportes, notícias da cidade e sua irreverência característica. O jornal é o mais vendido nas bancas do Rio de Janeiro e o quarto do Brasil, de acordo com dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC).
Serviço
DAHORA Festival
Data: sábado, 19 de setembro de 2026
Local: Parque Madureira — Rio de Janeiro
Horário: das 15h às 22h
Entrada: gratuita
Programação
15h às 16h45: DJ
16h45 às 17h45: Rebobina
17h45 às 19h: DJ
19h às 20h: Matheusinho
20h às 20h30: DJ
20h30 às 22h: Revelação
Realização: Jornal Meia Hora
Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro
Apoio institucional: Subprefeitura da Zona Norte e Parque Madureira
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