Negociação pode ser feita presencialmente nas 40 lojas ou via WhatsApp 0800 195 9 195 - Divulgação

Negociação pode ser feita presencialmente nas 40 lojas ou via WhatsApp 0800 195 9 195 Divulgação

Publicado 18/09/2026 06:00

Quem deseja começar os últimos meses do ano com as contas mais organizadas tem uma oportunidade neste mês de setembro. A Águas do Rio está promovendo a campanha Mês do Cliente, que oferece descontos de até 60% e opções facilitada de parcelamento para clientes com contas de água e esgoto em aberto.

A iniciativa busca facilitar a regularização das contas e ampliar as alternativas disponíveis para colocar a situação em dia. Os descontos e formas de pagamento variam de acordo com cada caso e podem ser consultados presencialmente em uma das 40 lojas da concessionária ou por mensagem ou ligação via WhatsApp 0800 195 0195, canal gratuito que funciona 24 horas por dia.

A campanha já ajudou clientes como Luiz Bezerra, morador do bairro Valverde, em Nova Iguaçu. Depois de ouvir no rádio sobre a ação promovida pela concessionária, ele decidiu buscar atendimento para resolver contas que haviam ficado acumuladas.

"Comecei a ouvir na rádio sobre a campanha e pensei: 'chegou a minha hora de resolver minhas pendências'. Fui até uma loja, consegui negociar e fiquei satisfeito com a condição oferecida. A parcela coube no meu orçamento e hoje estou muito mais tranquilo", contou.

Segundo Luiz Hennes, gerente comercial da Águas do Rio, a campanha foi criada para ampliar as opções disponíveis aos clientes e facilitar o acesso aos canais de atendimento.

"Queremos aproveitar o Mês do Cliente para tornar a regularização mais acessível e oferecer alternativas que ajudem cada cliente a encontrar a melhor forma de colocar suas contas em dia. É uma oportunidade para resolver pendências com condições diferenciadas e mais facilidade", destaca.

A campanha segue durante todo o mês de setembro, com até 60% de desconto e condições especiais para negociação de contas de água e esgoto.

SERVIÇO



Mês do Cliente — Águas do Rio

Período: durante todo o mês de setembro

Descontos: até 60%, conforme as condições disponíveis para cada cliente.

Parcelamento: condições especiais para negociação de débitos.

Negociação: 0800 195 0 195 — ligações gratuitas e WhatsApp, com atendimento 24 horas.

Atendimento presencial: lojas e pontos de atendimento da Águas do Rio. Consulte os endereços e horários de atendimento no site da concessionária.