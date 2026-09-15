Mutirão de renegociação de dívidas acontece no Tijuca Tênis Clube até sexta-feira (18) - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Mutirão de renegociação de dívidas acontece no Tijuca Tênis Clube até sexta-feira (18)Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 15/09/2026 13:43

Centenas de pessoas aproveitaram a terça-feira (15) chuvosa para tentar resolver as dívidas em seus nomes no mutirão promovido pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e pelo Procon-RJ, no Tijuca Tênis Clube, na Tijuca, na Zona Norte do Rio

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