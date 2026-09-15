Mutirão de renegociação de dívidas acontece no Tijuca Tênis Clube até sexta-feira (18)Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Durante o mutirão, a população poderá negociar dívidas com bancos, operadoras de telefonia, concessionárias de água e energia, instituições de ensino, conselhos profissionais e varejistas. O consumidor também tem acesso a orientações sobre planejamento financeiro e os mecanismos previstos na Lei do Superendividamento.
Para participar, a população interessada deverá fazer a retirada de senha de atendimento das 9h às 14h. O consumidor precisa levar documento oficial com foto, CPF e, se possível, contratos, boletos, faturas ou comprovantes relacionados às dívidas.
A população pode consultar o local, horário e empresas que participam do mutirão no site criado pela Sedcon e pelo Procon-RJ.
A iniciativa foi elogiada pelo militar Wagner de Santana Araújo, que defendeu a realização de mais eventos desse tipo.
“Eu vim no feirão hoje com uma expectativa de resolver tudo, porque estou vendo que as pessoas querem ajudar, estão se dispondo. Eu acho isso muito bacana. Ainda acho que isso aqui tinha que ter pelo menos três vezes ao ano. Sei que é complexo, que gera muito trabalho, mas ajuda muitas pessoas. Um nome limpo abre portas para tudo. Compra de casa, compra de carro novo, qualquer coisa. Com o nome sujo a gente não consegue nada e infelizmente muita gente não sabe disso”, afirma ao O Dia.
A dona de casa Maria da Glória se emocionou ao descobrir que a dívida que tinha com o Banco do Brasil, de R$ 9 mil, havia sido quitada.
“Eu cheguei lá, dei meu CPF, e ele disse que eu não estava devendo nada mais ao banco. Ele falou que era uma dívida de muitos anos. Eu chorei tanto… A sensação foi de muita alegria. Fico muito feliz”, diz.
Já a dona de casa Irenilza Pinto Faustino precisou sair do emprego para cuidar da mãe idosa e acabou adquirindo uma dívida com a Claro. Ela aproveitou o mutirão para tentar fazer a negociação.
“Vim para resolver uma conta minha que atrasou, para ver se diminui, porque como não estou trabalhando no momento, ficou pesado para pagar. A expectativa é que consiga resolver, porque sou cliente há muitos anos e é uma conta que está pesando no meu orçamento”, conta.
*Colaboração: Carlos Elias Junior
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