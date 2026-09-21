Aulas serão realizadas ao longo do mês de outubro - Divulgação / JUVRio

Aulas serão realizadas ao longo do mês de outubroDivulgação / JUVRio

Publicado 21/09/2026 12:03

A Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio) abriu inscrições para 3.500 vagas em cursos gratuitos oferecidos pelos Espaços da Juventude. As inscrições estão abertas até o dia 12 de outubro e são destinadas a jovens de 15 a 29 anos que moram na cidade do Rio de Janeiro.

Nesta edição, são oferecidos 13 cursos com formações nas áreas de tecnologia, criatividade, inovação e qualificação profissional. As aulas serão realizadas ao longo do mês de outubro.

Entre as opções disponíveis estão Inglês sem Fronteiras, Informática – Intermediário, Indústria Avançada, Robótica, Operador de Drone, Design Gráfico e Criatividade para o Mundo Digital, Fotografia Mobile, Design de Games, Impressão 3D, Manutenção e Montagem de Computador, Fotografia e Mídias Sociais.

A programação reúne cursos voltados tanto ao desenvolvimento de competências profissionais quanto a áreas relacionadas à economia criativa e às novas tecnologias. A iniciativa busca ampliar o acesso dos jovens à qualificação e oferecer ferramentas para diferentes possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Os interessados devem realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido pela JUVRio. Para mais informações, basta acessar o link ( pref.rio/servicos/cursos ).

Inscrições





As aulas serão realizadas nas unidades dos Espaços da Juventude nos bairros do Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande.



Todos os cursos oferecem material didático gratuitamente e certificado de conclusão aos participantes. As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Oportunidades Cariocas, da Prefeitura do Rio, por meio de pref.rio/servicos/cursos . Para participar, é necessário escolher o curso de interesse e preencher o formulário de inscrição.As aulas serão realizadas nas unidades dos Espaços da Juventude nos bairros do Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande.Todos os cursos oferecem material didático gratuitamente e certificado de conclusão aos participantes.

Espaços da Juventude

Os Espaços da Juventude são centros de formação voltados para novas tecnologias e profissões do futuro que já qualificaram 58.261 jovens. Distribuídos em diferentes regiões da cidade, os equipamentos têm como objetivo ampliar o acesso da juventude carioca à qualificação profissional, às novas tecnologias e às oportunidades de geração de renda.



Além das formações gratuitas, os espaços contam com ambientes climatizados, acolhedores e inclusivos, preparados para receber os jovens durante as atividades.